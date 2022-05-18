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Коли День медика 2022 в Україні

18 Травня 2022, 12:14
Тетяна Забожко редакторка стрічки
Коли День медика 2022 в Україні

День медика в 2022 році відзначатимуть 19 червня. Дата свята змінюється щороку.

Вирахувати самому, коли День медика в Україні, – просто, адже він завжди випадає на третю неділю червня.

Професійне свято усіх працівників медичної галузі затверджено указом президента України №281/94 від 3 червня 1994 року.

Вітають у цей день медсестер, акушерів, санітарів, лаборантів, фельдшерів, лікарів.

Варто зауважити, що є в медиків свято і восени – у першу неділю жовтня відзначають Міжнародний день медика.

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Теги
Календар, Медики, Медицина в Україні, Свято
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