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Когда День медика 2022 в Украине

18 мая 2022, 12:14
Татьяна Забожко редактор ленты
Когда День медика 2022 в Украине

День медика в 2022 году будут отмечать 19 июня. Дата праздника меняется каждый год.

Вычислить самому, когда День медика в Украине, – просто, ведь он всегда выпадает на третье воскресенье июня.

Профессиональный праздник всех работников медицинской отрасли утвержден указом президента Украины №281/94 от 3 июня 1994 года.

Поздравляют в этот день медсестер, акушеров, санитаров, лаборантов, фельдшеров, врачей.

Стоит заметить, что есть у медиков праздник и осенью – в первое воскресенье октября отмечают Международный день медика.

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Теги
Календарь, Медики, Медицина в Україні, Праздник
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