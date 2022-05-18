День медика в 2022 году будут отмечать 19 июня. Дата праздника меняется каждый год.
Вычислить самому, когда День медика в Украине, – просто, ведь он всегда выпадает на третье воскресенье июня.
Профессиональный праздник всех работников медицинской отрасли утвержден указом президента Украины №281/94 от 3 июня 1994 года.
Поздравляют в этот день медсестер, акушеров, санитаров, лаборантов, фельдшеров, врачей.
Стоит заметить, что есть у медиков праздник и осенью – в первое воскресенье октября отмечают Международный день медика.
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