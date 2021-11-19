Католицьке Різдво відзначатимуть напередодні Нового року – 25 грудня. Це одне з найголовніших християнських свят, встановлене на честь народження Ісуса Христа.

У календарі перед католицьким Різдвом потрібно дотримуватися посту, який починається за чотири тижні до свята. На відміну від православного 40-денного посту, обмежень у раціоні майже немає. Зазвичай з меню виключається м’ясо та молоко, а в деяких регіонах їсти можна один-два рази на день.

Історія Різдва

Згідно з канонами, Йосип і Марія попрямували до Вифлеєму через указ імператора про ведення перепису. Після народження Ісуса до нього прийшли поклонятися пастухи, які дізналися про подію від ангела. Згідно з Євангелієм від одного з 12 апостолів, Маттія, на небі з’явилася чудова зірка, яка направила волхвів до немовляти Ісуса. Вони принесли йому золото, ладан та смирну. Святе сімейство також знайшло притулок “у домі”.

Про появу Ісуса на світ дізнався цар Юдеї Ірод, який наказав вбити всіх немовлят віком до двох років. На щастя, ангел підказав Йосипу, що треба втекти до Єгипту, куди вони успішно дісталися та прожили до смерті глави сім’ї.

Традиції святкування Різдва

Традиційно в Україні на честь Різдва Христового накривають пишний стіл. Найчастіше готується 12 страв на честь 12 апостолів. Вживати їжу зі столу не можна до появи першої зірки на нічному небі, яку називають Вифлеємською.

Після цього українці їдять кутю — головну традиційну страву на Різдво. Її готують як пшеничну, рисову або вівсяну кашу, і нерідко додають до неї мед, мак і різні горіхи.

За столом категорично заборонено лаятись і лихословити, а всі члени сім’ї мають бути вдома.

Ще одна традиція Різдва – колядування. Найчастіше колядники ходять гуртами з великою Вифлеємською зіркою на ціпку, стукають у двері та співають вітальні пісні. Господарі житла також не залишать гостей із порожніми руками — за їхні старання вручають солодощі чи гроші.

Відомо, що головну ялинку країни цього року прикрасять у стилі Різдва – з наметом та вертепом, де красуватимуться 38 фігурок святої родини. Відвідувачі площі також дізнаються більше про народження Ісуса Христа, а сам намет прикрасять великою кількістю підсвічування.