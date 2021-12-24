Різдво – світле диво народження Ісуса Христа у Віфлеємі – чи не єдине свято, яке відзначають усі найбільші християнські громади. У ніч із 24 на 25 грудня святкуватимуть Різдво Христове парафіяни Римо-католицької церкви.

Про історію та традицію святкування католицького Різдва читайте далі в матеріалі.

Історія свята

Згідно з Євангелієм, Ісус Христос народився в юдейському місті Віфлеємі, в сім’ї Йосипа та Марії, які прибули туди для перепису населення. Сім’я ночувала в печері, яку використовували як стійло для худоби – не було місця для ночівлі.

Про народження Ісуса першими дізналися пастухи — перед ними з’явився ангел, який розповів чудесну новину. До новонародженого волхвів привела яскрава Вифлеємська зірка, з собою вони взяли дари – золото, ладан та смирну. Також Йосип і Марія вже на той час знайшли притулок у будинку.

Дізнавшись про появу Ісуса на світ, цар Іудеї Ірод наказав своїм воїнам вбити всіх немовлят віком до двох років. Свята сім’я врятувалася — до Йосипа з’явився ангел, який сказав піти тікати до Єгипту, де вони прожили до кінця своїх днів.

Дату народження Христа встановили приблизну, за хронографічними списками та переписами. Спочатку Різдво об’єднували з Богоявленням, тобто хрещенням Ісуса Христа у річці Йордан. Потім Західна церква розділила ці свята, а 25 грудня обрали через згадки у Хронографі 354 року Діонісієм Філокалом. Рішення святкувати Різдво саме так було ухвалене на Третьому Всесвітньому церковному соборі у 431 році.

Традиції свята

Під час католицького Різдва відбуваються три обов’язкові урочисті богослужіння:

меса опівночі, яка символізує єдність Батька та Сина;

богослужіння на світанку, на честь народження Христа з утроби Діви Марії;

третє богослужіння відбувається вдень і символізує те, як народження Сина Божого проникає у серця людей.

Традиційно – до цього свята потрібно очиститись як духовно, так і фізично. Варто віддати всі борги, а також помиритися з усіма близькими людьми. Негативні думки також повинні піти – не варто лихословити і сваритися з тими, хто вас оточує. До 25 грудня католики дотримуються різдвяного посту, який розпочався 15 листопада. Це потрібно для очищення фізичного – відмова від продуктів тваринного походження щоп’ятниці допоможе вивести токсини з організму. У деяких випадках залишають на потім і молочну продукцію.

Різдво Христове традиційно відзначають у родинному колі – вночі 25 грудня заведено відкривати вікна в будинку, щоб впустити свято. Також мільйони людей прикрашають свої будинки свічками та вінком – ці атрибути захищають від нечистої сили та злих духів.

24 грудня – Святвечір – теж важлива частина Різдва, на нього обов’язково готують 12 пісних страв на честь 12 апостолів.

Різдвяна вечеря складається лише з пісних страв, зокрема рибних. Запечена індичка, качка чи гуска подаються вже 25 грудня. До птиці також можна додати капрезе або пиріг – це також данина поваги до багатовікових традицій.

Часто під скатертиною або між тарілками кладуть маленькі джгутики з сіна, що нагадують про яслі вифлеємські, в яких народився Ісус Христос.

Все ж таки головна умова святкування Різдва — це чисті помисли, чиста душа, щирість і близькі люди поруч.

Крім традицій на свято 25 грудня, існують і прикмети, якими активно користувалися наші предки. Про те, які прикмети та заборони існують на католицьке Різдво – читайте у матеріалі на Фактах ICTV.