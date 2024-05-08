Червень – перший місяць найспекотнішої пори року. У цей період душа особливо потребує змін, адже надворі тепло, сонячно, день довший за ніч, а тому більшу частину часу нам хочеться проводити на свіжому повітрі й водночас – мати гарний вигляд. Часто маніпуляції із зовнішністю починаються саме із зачіски, а тому ми вирішуємо записатися до перукаря.

Якщо ви хочете змінити колір або довжину шевелюри, тоді рекомендуємо вам вивчити місячний календар стрижок на червень 2024. Він допоможе вам визначитися з днем походу в салон, щоб не нашкодити своєму волоссю.

Місячний календар стрижок на червень 2024: коли краще стригти волосся

На перший місяць літа припадає чимало сприятливих днів для стрижки. Уже 4 червня можна сміливо вирушати в перукарню для зміни довжини або кольору шевелюри.

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Також вдалими датами будуть 4, 5, 7, 8, 10-12, 14, 16, 23, 27, 30 червня.

Є й нейтральні дні для походу в салон, такими в червні є 1, 9, 13, 17, 19-22, 25, 26, 28 числа.

У які дні не можна стригти волосся в червні 2024 року

Дні, які не потрапили до переліку сприятливих або нейтральних, є не надто вдалим періодом для стрижки або фарбування волосся, оскільки можуть сповільнити його ріст або не принести бажаного результату. Але в ці дати можна провести поживні та оздоровчі процедури, вони точно не зашкодять.

У які дні не можна стригти волосся в червні 2024 – 2, 6, 18, 19-21, 24, 25, 29 числа.

Сприятливі дні для зміни іміджу в червні 2024 року

Змінити колір волосся або зробити укладку можна 4 червня. Волосся стане міцнішим і кращим, проте стрижіться лише в тому разі, якщо хочете сповільнити ріст шевелюри, оскільки Місяць спадаючий.

Вдалими датами для зміни іміджу стануть 7, 10-12, 14, 16, 23, 30 числа. Та й загалом для цього підійдуть усі сприятливі дні.

Для завивки підійдуть 11, 16, 23 червня.

Коли зростаючий Місяць у червні 2024 – дати

Варто пам’ятати, що якщо зістригти волосся в дні зростаючого Місяця, воно ростиме швидше. Якщо в дні спадаючого – повільніше, але стрижка довше збереже свій первісний вигляд.

Спершу потрібно ознайомитися, коли зростаючий Місяць у червні 2024. Такий період припадає з 7 по 22 червня включно.

Спадна фаза Місяця в червні 2024 припадає на 1-6 і 23-30 числа.