21 вересня православні християни святкують Різдво Пресвятої Богородиці. Це одне з 12 важливих церковних свят. З цього дня розпочинається новий церковний рік.

Саме цього дня народилася Діва Марія, яка стала матір’ю Спасителя світу Ісуса Христа.

Марія народилася у Йоахима та Анни, які довгий час були бездітні. Одного дня Йоахим пішов молитись у пустелю і молився Богу, коли до нього зійшов ангел. Він повідомив, що у них народиться донька. Анна у цей час лишилася вдома і теж молилася.

Подружжя дало обітницю посвятити свою дитину Богові та віддали доньку Марію в Єрусалимський храм.

Марія служила у храмі до 12 років, після чого від у супроводі опікуна Йосифа відправилась у Назарет.

Традиції та заборони на Різдво Пресвятої Богородиці

У цей день не можна займатися тяжкою фізичною працею. Також потрібно дотримуватись одноденного посту.

Не можна бажати іншому зла або думати про когось погано.

У цей день потрібно вранці піти до церкви. Жінкам варто давати милостиню, щоб Богородиця дарувала їм достаток у домі.

Із цього дня можна було засилати старостів до дівчат.

Молитва до Богородиці

Богородице Діво‚ радуйся, Благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна Ти в жонах‚ і благословен плід утроби Твоєї, бо Ти породила Спаса душ наших. Амінь.

Під Твою Милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід ізбави нас, Єдина Чиста і Благословена.

Преславна Приснодіво Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спас задля Тебе душі наші.