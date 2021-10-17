Ідеї простих образів на Хеловін 2021

Хочете сходити на Хеловін-паті, але немає бажання довго возитися з костюмом та макіяжем? Навіть найневигадливіше вбрання може привернути більше уваги, ніж складний образ.

Ви можете стати королевою мерців, чаклуном, демоном, відьмою або персонажем страшних казок. Факти ICTV підготували 10 найкращих ідей простих образів на Хеловін 2021.

Труп

Чорний плащ з капюшоном та страхітливий макіяж – все, що потрібно для образу. Нанесіть на половину обличчя білий грим, обведіть навколо очей та замалюйте частину носа чорною фарбою. Додайте штучні зморшки та створіть ілюзію відсутності половини щоки за допомогою темної підводки.

Школярка

Одягніть чорну сукню з білим комірцем, колготи з хеловінськими візерунками та темні чоботи на невеликих підборах. Для прикраси прихопіть з собою книгу.

Зробіть розмазаний макіяж – наведіть під очима чорною фарбою та розмажте вологим пензлем. Губи зробіть темними за допомогою тіней або підводки.

Королева мерців

Червона сукня та корона – одяг, який потрібен для королеви мерців. Можна вибрати чорне взуття, щоб створити контрастне вбрання.

За допомогою макіяжу створіть неохайний образ – білий грим на все обличчя, червоне обведене око, розмазана сіра фарба та темні губи.

Діонісія

Темний комбінезон, обруч з довгими антенами та макіяж у стилі іспанського вуду – і ось ви вже готові на хеловінську вечірку.

Прикрасьте свій образ за допомогою стразів на обличчі, тематичних кулонів (наприклад, з рукою скелета, місяцем, кажаном або іншими).

Відьма

Чорна сукня оверсайз, великий темний капелюх, березова або бутафорська мітла – і ось ви стали страхітливою відьмою, яку бояться всі діти навколо.

Забрудніть руки за допомогою сірих, синіх та фіолетових тіней. Ті ж кольори використайте для гриму на обличчя. За бажанням можна одягнути тематичний кулон.

Чаклунка

Один із найпростіших образів на Хеловін 2021 – чаклунка. Можна одягнути темний одяг та чорний тематичний капелюх.

Волосся можна залишити розпущеним, накрутити хвилі або заплести зачіску французький водоспад. Макіяж – темні тіні та червона помада.

Невідома

Чорна мереживна сукня, темний піджак, чоботи до колін – ось ваш образ наполовину готовий. Одягніть кулон та великі сережки-кільця.

Заплетіть три коси від чола до потилиці, зав’язавши їх силіконовими резинками та закріпивши невидимками. В зоні очей розмажте пальцями чорну фарбу, а на щоках та лобі напишіть літери з латинського алфавіту.

Калма

Відьма на ім’я Калма зачарує всіх персонажів страшних казок та кінофільмів. Чорна приталена повітряна сукня, темні капронові колготки, чоботи до колін на підборах та темний капелюх потрібні для костюма.

Щоб зробити образ більш яскравим, виділіть очі та губи за допомогою макіяжу. На повіки нанесіть різнокольорові тіні (наприклад, помаранчеві, фіолетові, сині або зелені), а на губи – червону помаду.

Демониця

Демониця – незамінний учасник будь-якого хеловінського вечора. Дух з надлюдською силою може дозволити собі одягнутися, як простий смертний (наприклад, у звичайний темний одяг).

Нижню частину обличчя повністю замалюйте чорною фарбою, виділіть очі підводкою або темними тінями, а на голову одягніть обруч з рогами.

Жінка-вамп

Хеловінська жінка-вамп – найхаризматичніша зі страхітливих монстрів. Вона може зачарувати будь-якого антагоніста лише одним поглядом.

Нанесіть білий грим на все обличчя, очі прикрасьте чорною фарбою, а щоки – сірою. На лобі намалюйте павутину, а в зоні рота – штучні зуби. Сміливо вирушайте підкорювати всіх лиходіїв своєю усмішкою.