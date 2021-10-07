Ідеї макіяжу на Хеловін 2021 для дівчат

Хочете здивувати всіх своїм образом на Хеловін 2021, проте не знаєте, який макіяж краще підібрати? Можна вибрати незвичайний грим або зупинитися на чорних блискучих тінях та червоній помаді.

Або ж можна зробити тематичний образ відьми, ляльки, лісової мавки, Червоної Шапочки та інших. Факти ICTV зробили підбірку 10 найкращих ідей макіяжу на Хеловін для дівчат.

Червона Шапочка

Для такого макіяжу потрібен білий грим, чорні тіні та червона помада. Щоб створити реалістичні порізи, можна купити спеціальні наклейки на Aliexpress, у тематичному магазині або зробити у домашніх умовах.

Нанесіть клей на місце, де повинна бути рана. Прикладіть серветку на обличчя та зачекайте, поки вона висохне. Використовуючи клей, нанесіть ще один шар серветки. Зробіть надріз рівно у центрі, щоб зімітувати відкритий поріз.

Після висихання нанесіть зверху тональний засіб під ваш колір шкіри, а потім тіні червоних, фіолетових або сірих кольорів зверху або на місце “порізу”.

Скелет

Нанесіть на половину обличчя білий грим, промалюйте зуби на щоці, обведіть очі чорною підводкою. Для додаткового антуражу можна зробити лінійні “порізи” олівцем для брів.

Щоб зробити образ більш яскравим, надягніть кольорові лінзи – наприклад, небесно-блакитного, білого або червоного кольорів.

Демон

Для створення цього образу потрібно буде витратити щонайменше одну годину. Знадобиться помаранчевий грим, чорна підводка та блискітки.

Нанесіть помаранчеву фарбу на обличчя, шию та зону декольте, почекайте поки вона висохне. Після цього промалюйте чорні лінійні елементи, а зверху прикрасьте макіяж блискітками.

Лісова мавка

Для такого макіяжу підготуйте чорні тіні, олівець для брів, блискітки, хайлайтер та помаду червоного кольору. Попередньо нанесіть тональну основу, щоб зробити рівний колір обличчя.

Нанесіть на одну повіку чорні тіні, розтушовуючи пальцем або пензликом. На щоку легкими рухами розмажте трохи тіней, прикрасивши хайлайтером та блискітками. На губи нанесіть трохи помади, додавши родзинки образу.

Лялька

Для макіяжу ляльки знадобиться чорна підводка та червона помада. Промалюйте від чола до підборіддя лінію та намалюйте на ній нитки.

Те ж саме повторіть в області рота. Від правої до лівої скронь намалюйте риску, на якій – зав’язані нитки. Для більшого антуражу можна використовувати пунктирну лінію, створюючи образ поламаної ляльки.

Відьма

Для макіяжу відьми достатньо підвести очі чорними тінями, розтушовуючи над та під повіками помаранчевим або іншим кольором. Додайте почервоніння на щоках за допомогою рум’ян.

За бажанням можна нафарбувати губи помаранчевим, чорним, сірим, фіолетовим, червоним або іншим кольором.

Мамона

Нанесіть білий грим на обличчя та промалюйте чорні хвилясті лінії, на яких неначе виросли квіти. Для більш страхітливого образу створіть фарбами ілюзію зашитого рота.

Можна прикрасити макіяж золотистою або срібною фольгою, наносячи матеріал на щоки, брови та ніс.

Іспанське вуду

Нанесіть світлу тональну основу та обведіть очі чорною підводкою, промалювавши кола всередині. На лобі намалюйте павутину, а на підборідді – червону квітку.

Біля губ нанесіть чорні лінії олівцем для очей, створюючи ілюзію зашитого рота. На ніс можна додати “брудні плями”, прикрасивши демонічний образ.

Наречена

Для створення образу потрібно використовувати білий грим та чорну підводку. Першим нанесіть світлий шар, а потім додавайте страхітливі елементи – обведіть очі чорною фарбою, промалюйте зуби у зоні щік.

Барбело

Нанесіть світлу тональну основу, вирівнюючи колір обличчя. Обведіть очі та намалюйте червоні намистинки навколо повік. Виділіть вилиці за допомогою чорних ліній.

Лоб та підборіддя можна прикрасити квітами або хвилястими візерунками. Ніс замалюйте чорним кольором, щоб склалася ілюзія його відсутності.