Идеи простых образов на Хэллоуин 2021

Хотите сходить на Хэллоуин-пати, но нет желания долго возиться с костюмом и макияжем? Даже самый незамысловатый наряд может привлечь больше внимания, чем сложный образ.

Вы можете стать королевой мертвецов, колдуном, демоном, ведьмой или персонажем страшных сказок. Факты ICTV подготовили 10 лучших идей простых образов на Хэллоуин 2021.

Труп

Черный плащ с капюшоном и устрашающий грим — все, что нужно для образа. Нанесите на половину лица белый грим, обведите вокруг глаз и зарисуйте часть носа черной краской. Добавьте искусственные морщины и создайте иллюзию отсутствия половины щеки при помощи темной подводки.

Школьница

Наденьте черное платье с белым воротником, колготы с хэллоуинскими узорами и темные сапоги на небольшом каблуке. Для украшения захватите с собой книгу.

Создайте потекший макияж — наведите черной краской и размажьте влажной кистью. Губы сделайте темными при помощи теней или подводки.

Королева мертвецов

Бордовое платье и корона — одежда, которая нужна для королевы мертвецов. Можно выбрать черную обувь, чтобы создать контрастный наряд.

При помощи макияжа создайте неряшливый образ — белый грим на все лицо, красный обведенный глаз, потекшая серая краска и темные губы.

Дионисия

Темный комбинезон, обруч с длинными антеннами и макияж в стиле испанского вуду — и вот вы уже готовы на хэллоуинскую вечеринку.

Украсьте свой образ при помощи стразов на лице, тематических кулонов (например, с рукой скелета, луной, летучей мышью или другими).

Ведьма

Черное платье оверсайз, большая темная шляпа, березовая или бутафорская метла — и вот вы стали устрашающей ведьмой, которую боятся все дети в округе.

Испачкайте руки при помощи серых, синих и фиолетовых теней. Те же цвета используйте для грима на лицо. При желании можно надеть тематический кулон.

Колдунья

Один из самых простых образов на Хэллоуин 2021 — колдунья. Можно надеть свою темную одежду и черную тематическую шляпу.

Волосы можно оставить распущенными, накрутить волны или заплести прическу французский водопад. Макияж — темные тени и красная помада.

Неизвестная

Черное кружевное платье, темный пиджак, сапоги до колен — вот ваш образ наполовину готов. Наденьте кулон и большие сережки-кольца.

Заплетите три косы от лба до затылка, завязав их силиконовыми резинками и закрепив невидимками. В зоне глаз размажьте пальцами черную краску, а на щеках и лбе напишите буквы из латинского алфавита.

Калма

Ведьма по имени Калма очарует всех персонажей страшных сказок и кинофильмов. Черное приталенное воздушное платье, темные капроновые колготки, сапоги до колен на каблуке и темная шляпа нужны для костюма.

Чтобы сделать образ более ярким, подчеркните глаза и губы при помощи макияжа. На веки нанесите разноцветные тени (например, оранжевые, фиолетовые, синие или зеленые), а на губы — красную помаду.

Демоница

Демоница — незаменимая участница любого хэллоуинского вечера. Дух со сверхчеловеческой силой может позволить себе одеться, как простой смертный (например, в обычную темную одежду).

Нижнюю часть лица полностью зарисуйте черной краской, подведите глаза подводкой или темными тенями, а на голову наденьте обруч с рогами.

Женщина-вамп

Хэллоуинская женщина-вамп — самая харизматичная из устрашающих монстров. Она может очаровать любого антагониста лишь одним взглядом.

Нанесите белый грим на все лицо, глаза разукрасьте черной краской, а щеки — серой. На лбу нарисуйте паутину, а в зоне рта — искусственные зубы. Смело отправляйтесь покорять всех лиходеев своей улыбкой.