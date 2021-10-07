Идеи макияжа на Хэллоуин 2021 для девушек

Хотите удивить всех своим образом на Хэллоуин 2021, однако не знаете, какой макияж лучше подобрать? Можно выбрать необычный грим или остановиться на черных блестящих тенях и красной помаде.

Или же можно сделать тематический образ ведьмы, куклы, лесной мавки, Красной Шапочки и других. Факты ICTV сделали подборку 10 лучших идей макияжа на Хэллоуин для девушек.

Красная шапочка

Для такого макияжа нужен белый грим, черные тени и красная помада. Чтобы создать реалистичные порезы, можно купить специальные наклейки на Aliexpress, в тематическом магазине или сделать в домашних условиях.

Нанесите клей на место, где должна быть рана. Приложите салфетку на лицо и ждите, пока она высохнет. Используя клей, нанесите еще один слой салфетки. Сделайте надрез ровно в центре, чтобы сымитировать открытый порез.

После высыхания нанесите сверху тональное средство под ваш цвет кожи, а затем тени красных, фиолетовых или серых цветов сверху или на место “пореза”.

Скелет

Нанесите на половину лица белый грим, прорисуйте зубы на щеке, обведите глаз черной подводкой. Для дополнительного антуража можно сделать линейные “порезы” карандашом для бровей.

Чтобы сделать образ более ярким, наденьте цветные линзы — например, небесно-голубого, белого или красного цветов.

Демон

Для создания этого образа нужно будет потратить по меньшей мере один час. Понадобится оранжевый грим, черная подводка и блестки.

Нанесите оранжевую краску на лицо, шею и зону декольте, подождите пока она высохнет. После этого прорисуйте черные линейные элементы, а сверху украсьте макияж блестками.

Лесная мавка

Для такого макияжа подготовьте черные тени, карандаш для бровей, блестки, хайлайтер и помаду алого цвета. Предварительно нанесите тональную основу, чтобы сделать ровный цвет лица.

Нанесите на одно веко черные тени, растушевывая пальцем или кистью. На щеку легкими движениями размажьте немного теней, украсив хайлайтером и блестками. На губы нанесите немного помады, добавив изюминки образу.

Кукла

Для макияжа куклы понадобится черная подводка и красная помада. Прорисуйте от лба до подбородка линию и нарисуйте на ней нити.

То же самое проделайте с областью рта. От правого до левого висков нарисуйте черту, на которой — завязаны нитки. Для большего антуража можно использовать пунктирную линию, создавая образ поломанной куклы.

Ведьма

Для макияжа ведьмы достаточно подвести глаза черными тенями, растушевав над и под веками оранжевым или другим цветом. Добавьте покраснения на щеках при помощи румян.

По желанию можно накрасить губы оранжевым, черным, серым, фиолетовым, красным или другим цветом.

Мамона

Нанесите белый грим на лицо и прорисуйте черные волнистые линии, на которых будто выросли цветы. Для более устрашающего образа создайте красками иллюзию зашитого рта.

Можно украсить макияж золотистой или серебряной фольгой, нанеся материал на щеки, брови и нос.

Испанское вуду

Нанесите светлую тональную основу и обведите глаза черной подводкой, разукрасив круги внутри. На лбу нарисуйте паутину, а на подбородке — красный цветок.

Возле губ нанесите черные линии карандашом для глаз, создавая иллюзию зашитого рта. На носу можно добавить “грязное пятно”, украсив демонический образ.

Невеста

Для создания образа нужно использовать белый грим и черную подводку. Первым нанесите светлый слой, а затем добавляйте устрашающие элементы — обведите глаза черной краской, прорисуйте зубы в зоне щек.

Барбело

Нанесите светлую тональную основу, выравнивая цвет лица. Обведите глаза и прорисуйте красные бусинки вокруг века. Выделите скулы при помощи черных линий.

Лоб и подбородок можно украсить цветами или волнистыми узорами. Нос зарисуйте черным цветом, чтобы сложилась иллюзия его отсутствия.