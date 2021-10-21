Ідеї чоловічого макіяжу на Хеловін 2021

Хочете створити оригінальний образ на Хеловін 2021, проте не знаєте, з чого почати? Першочергово варто продумати грим, який можна реалізувати навіть у домашніх умовах.

Можна зробити тематичні образи Джокера, зомбі, Пеннівайза, скелета, ковбоя, демона та інші. Факти ICTV підготували 10 найкращих ідей чоловічого макіяжу на Хеловін 2021.

Клоун

Для створення образу клоуна потрібно нанести на нижню частину обличчя (від вух до підборіддя) білий грим. Від чола до губ намалювати дві прямі та паралельні лінії, нафарбувати губи червоною помадою.

Для прикраси можна надягнути світлі лінзи (наприклад, блакитного, білого, жовтого кольорів), коричневу або чорну кучеряву перуку.

Ковбой

Щоб стати справжнім хеловінським ковбоєм, нанесіть на все обличчя білий грим. Промалюйте чорною фарбою хвилясті кола навколо очей, каліграфічні літери V на скронях, вуса над губою, замалюйте ніс та підборіддя.

Можна прикрасити образ самоклейкими стразами білого, чорного або сірого кольорів. Сміливо ставайте ковбоєм, одягнувши завершальний елемент – капелюх.

Пеннівайз

Головний антагоніст фільму Воно за романом американського письменника Стівена Кінга прикрасить будь-яку хеловінську вечірку.

Нанесіть на все обличчя білий тон, виділіть очі чорною фарбою, а губи та ніс – червоною. Потім промалюйте червону хвилясту лінію від лівої скроні, проходячи через очі та губи.

Люцифер

Щоб стати страхітливим демоном зла, потрібно використати чорний та золотистий грим. Нанесіть точково на обличчя фарбу, імітуючи брудну луску.

Щоб зробити образ більш яскравим, замалюйте губи чорною помадою. Можна надіти лінзи неприродних для очей кольорів – наприклад, червоні, фіолетові, чорні, жовті або сірі.

Зомбі

Для образу зомбі потрібно точково нанести на обличчя штучну кров, яку можна купити на Aliexpress або у будь-якому тематичному магазині.

Не бійтеся забруднити одяг, чим більше “крові” – тим краще. Можна нанести фарбу на шию, голову, руки та інші частини тіла, щоб зробити образ більш недбалим.

Темний Віжн

Нанесіть на все обличчя чорний грим, щедро покривши ним ніс, губи, лоб та вилиці. Зверху посипте блискітки різних насичених кольорів – наприклад, золотистого, срібного, бірюзового, фіолетового, червоного та інших.

Щоб завершити образ, вдягніть одяг чорного кольору, найкраще – темну кофту або куртку з капюшоном.

Джокер

Найвідоміший антагоніст Бетмена може прикрасити своєю присутністю будь-яку Хеловін-паті. Нанесіть на все обличчя білий грим, зробіть широку “криваву” посмішку до щік, над та під очима намалюйте перевернуті трикутники.

Завершіть образ двома червоними бровами над верхніми фігурами. Для прикраси можна використовувати тонувальний відтінковий спрей зеленого кольору.

Бездушний антагоніст

Для цього образу потрібно зробити якомога більше “гематом” на обличчі. Нанесіть фарбою декілька темно-фіолетових хвилястих ліній, імітуючи напад дикого звіра.

Навколо них намалюйте синці синього, червоного, сірого, коричневого або інших кольорів. Можна додатково використовувати трохи штучної крові. Для прикраси – лінзи чорного або білого кольору.

Демон

Нанесіть на все обличчя білий грим, а навколо очей зробіть чорні хвилясті “синці”. Проставте точкові лінії від вилиць до носа.

Для прикраси – лінзи жовтого, зеленого або блакитного кольорів, а лоб можна вимазати штучною кров’ю, імітуючи сильний поріз обличчя.

Скелет

Для цього образу потрібно витратити щонайменше одну годину, оскільки потрібно промальовувати багато деталей. Нанесіть на все обличчя білий грим, а очі обведіть чорною фарбою.

Ніс замалюйте темним кольором, створіть ілюзію відсутності щік, промальовуючи білі зуби до вух. Додатково можна зробити чорні хаотичні “зморшки”.