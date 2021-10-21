Идеи мужского макияжа на Хэллоуин 2021

Хотите создать оригинальный образ на Хэллоуин 2021, однако не знаете, с чего начать? Первоочередно стоит продумать грим, который можно реализовать даже в домашних условиях.

Можно сделать тематические образы Джокера, зомби, Пеннивайза, скелета, ковбоя, демона и другие. Факты ICTV подготовили 10 лучших идей мужского макияжа на Хэллоуин 2021.

Клоун

Для создания образа клоуна нужно нанести на нижнюю часть лица (от ушей до подбородка) белый грим. От лба до губ нарисовать две прямые и параллельные линии и накрасить губы красной помадой.

Для украшения можно надеть светлые линзы (например, голубого, белого, желтого цветов), коричневый или черный кудрявый парик.

Ковбой

Чтобы стать настоящим хэллоуинским ковбоем, нанесите на все лицо белый грим. Прорисуйте черной краской волнистые круги вокруг глаз, каллиграфичные буквы V на висках, усы над губой, зарисуйте нос и подбородок.

Можно украсить образ самоклеящимися стразами белого, черного или серого цветов. Смело становитесь ковбоем, надев завершающий элемент — шляпу.

Пеннивайз

Главный антагонист фильма Оно по роману американского писателя Стивена Кинга украсит любую хэллоуинскую вечеринку.

Нанесите на все лицо белый тон, выделите глаза черной краской, а губы и нос — красной. Затем прорисуйте красную волнистую линию от левого виска, проходя через глаза и губы.

Люцифер

Чтобы стать устрашающим демоном зла, нужно использовать черный и золотистый грим. Нанесите точечно на лицо краску, имитируя грязную чешую.

Чтобы сделать образ более ярким, губы зарисуйте черной помадой. Можно надеть линзы неестественных для глаз цветов — например, красные, фиолетовые, черные, желтые или серые.

Зомби

Для образа зомби нужно точечно нанести на лицо искусственную кровь, которую можно купить на Aliexpress или в любом тематическом магазине.

Не бойтесь испачкать одежду, чем больше “крови” — тем лучше. Можно нанести краску на шею, голову, руки и другие части тела, чтобы сделать образ более небрежным.

Темный Вижн

Нанесите на все лицо черный грим, щедро покрыв им нос, губы, лоб и виски. Сверху посыпьте блестки разных насыщенных цветов — например, золотистого, серебряного, бирюзового, фиолетового, красного и других.

Чтобы завершить образ, наденьте одежду черного цвета, в идеале — темную кофту или куртку с капюшоном.

Джокер

Самый известный антагонист Бэтмена может украсить своим присутствием любое Хэллоуин-пати. Нанесите на все лицо белый грим, сделайте широкую “кровавую” улыбку до щек, над и под глазами нарисуйте перевернутые треугольники.

Завершите образ двумя красными бровями над верхними фигурами. Для украшения можно использовать тонирующий оттеночный спрей зеленого цвета.

Бездушный антагонист

Для этого образа нужно сделать как можно больше “гематом” на лице. Сделайте несколько темно-фиолетовых волнистых линий, имитируя нападение дикого зверя.

Вокруг них нарисуйте синяки синим, красным, серым, коричневым или другими цветами. Можно дополнительно использовать немного искусственной крови. Для украшения — линзы черного или белого цвета.

Демон

Нанесите на все лицо белый грим, а вокруг глаз сделайте черные волнистые “синяки”. Проставьте точечные линии от век до носа.

Для украшения — линзы желтого, зеленого или голубого цветов, а лоб можно измазать искусственной кровью, имитируя сильный порез лица.

Скелет

Для этого образа нужно потратить по меньшей мере один час, поскольку нужно прорисовать много деталей. Нанесите на все лицо белый грим, а глаза обведите черной краской.

Нос зарисуйте темным цветом, создайте иллюзию отсутствия щек, прорисовывая белые зубы до ушей. Дополнительно можно сделать черные хаотичные “морщины”.