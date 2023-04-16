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Христос воскрес! Яскраві листівки на Великдень 2023

16 Квітня 2023, 07:00
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Пасха
Джерело: Pexels

Великдень – одне з найбільших свят у церковному календарі. Важливу дату не варто пропускати – найкраще відзначити в колі друзів або близьких, якщо є така можливість.

Для багатьох ранок 16 квітня почнеться з походу до церкви, де святитимуть великодні кошики. Уже після цього заведено накривати пишний стіл і не відмовляти собі в їжі. Це також стосується тих, хто дотримувався Великого посту.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Великоднем у листівках, які піднімуть настрій і зігріють близьких. Свято має радувати абсолютно кожного.

Великдень Великдень Великдень Великдень Великдень Великдень Великдень

Квітень дуже швидко минає – зовсім скоро настане травень. Останній місяць весни порадує українців святами, зокрема й державними. Щоправда, в умовах війни додаткових вихідних не буде. На 1 травня припадає День праці, а на 9 число – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Також будуть і церковні свята – на 22 травня припадає День Святителя Миколая, а на 25 Вознесіння Господнє. Ознайомитися з повним календарем травня 2023 можна на Фактах ICTV.

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