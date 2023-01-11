Напередодні Старого Нового року – це не лише нарізка салатів для святкового столу, а й традиції, які шанували ще наші предки. Йдеться про щедрування – юні гості ходять по будинках і бажають дому та його мешканцям щастя та процвітання.

За теплі слова господарі нерідко нагороджують дітей солодощами, а іноді й грошима. Втім, навіть за умов війни українці продовжують креативити, і традиційні щедрівки трохи змінюють свій сенс.

Так, в Україні стали популярними щедрівки про генератор. З таким подарунком від долі можна не перейматися відключенням електроенергії. Теплі слова не лише зігріють, а й розвеселять господарів будинку.

Зараз дивляться

Факти ICTV підготували найкращі щедрівки 2023 року про генератор для найкреативніших українців.

***

Щедрик, щедрик, я щедрую, генератор носом чую!

Бачу вже wi-fi роздачу – дайте трошки, бо заплачу!

Не прошу кров’янку – дайте повербанка!

Я щедрівку вам співаю, телефон підзаряджаю!

Зичу радості родині й перемоги Україні!

* * *

По домівках ми ходили, і щедрівочку зустріли.

З нею ось прийшли до хати, тож дозвольте щедрувати!

Двері швидше відчиняйте, генератор запускайте!

Генератора замало, дайте, дядьку, на соляру!

Без зарядки не підем, дайте, тітко, на модем!

А зарядка не така, дайте перехідника!

* * *

Старлінк, старлінк, старліночка. Зарядилась мобілочка!

Вам швиденько защедрую і в пункт незламності шурую!

Дайте, дядьку, п’ятака, щоб ЗСУ здолали чужака!

А ви, тітко, повербанк – сильний і потужний, наче наш Залужний!

***

Січень іде на повний хід, і на його місце прийде лютий – останній місяць зими обіцяє багато свят, у тому числі й релігійних. Наприклад, на кінець лютого припадає Масляна. Ознайомитися з повним календарем свят лютого 2023 можна на Фактах ICTV.