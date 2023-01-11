Канун Старого Нового года — это не только нарезка салатов для праздничного стола, но и традиции, которые чтили еще наши предки. Речь идет о щедровании — юные гости ходят по домам и желают дому и его жильцам счастья и процветания.

За теплые слова хозяева нередко награждают детей сладостями, а иногда и деньгами. Впрочем, даже в условиях войны украинцы продолжают креативить, и традиционные щедровки слегка меняют свой смысл.

Так, в Украине стали популярными щедровки про генератор. С таким подарком от судьбы можно не переживать за отключения электроэнергии. Теплые слова не только согреют, но и развеселят хозяев дома.

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Факты ICTV подготовили лучшие щедровки 2023 про генератор для самых креативных украинцев.

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Щедрик, щедрик, я щедрую, генератор носом чую!

Вижу я wi-fi раздачу — дайте чуть, а то заплачу!

Не прошу кровянку — дайте повербанк мне!

Я щедровку вам спою, телефон подзаряжу!

Всем добра, здоровья, мира и победы Украине!

* * *

Пришли с щедровкой мы в ваш дом, чтоб посеять счастье в нем!

Дверь скорее открывайте, генератор запускайте!

Генератора нам мало, дайте, дядя, на соляру!

Без зарядки не уйдем, дайте, тетя, на модем!

Мы к зарядке не привыкли, дайте лучше на Старлинки!

* * *

Старлинк, старлинк, старлиночка. Зарядилась мобилочка!

Вам скорее защедрую — в пункт незламности шурую!

Дяйте, дядя, вы пятак, чтоб ВСУ разогнали собак!

А вы, тетя, повербанк — мощный и нужный, как наш Залужный!

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Январь идет полным ходом, и на его место придет февраль — последний месяц зимы обещает много праздников, в том числе и религиозных. К примеру, на конец февраля приходится Масленица. Ознакомиться с полным календарем праздников февраля 2023 можно на Фактах ICTV.