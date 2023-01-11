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Хотят услышать в каждом доме: лучшие щедровки 2023 про генератор

11 января 2023, 15:31
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Рождество, Новый год
Источник: Pexels

Канун Старого Нового года — это не только нарезка салатов для праздничного стола, но и традиции, которые чтили еще наши предки. Речь идет о щедровании — юные гости ходят по домам и желают дому и его жильцам счастья и процветания.

За теплые слова хозяева нередко награждают детей сладостями, а иногда и деньгами. Впрочем, даже в условиях войны украинцы продолжают креативить, и традиционные щедровки слегка меняют свой смысл.

Так, в Украине стали популярными щедровки про генератор. С таким подарком от судьбы можно не переживать за отключения электроэнергии. Теплые слова не только согреют, но и развеселят хозяев дома.

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Факты ICTV подготовили лучшие щедровки 2023 про генератор для самых креативных украинцев.

***

Щедрик, щедрик, я щедрую, генератор носом чую!
Вижу я wi-fi раздачу — дайте чуть, а то заплачу!
Не прошу кровянку — дайте повербанк мне!
Я щедровку вам спою, телефон подзаряжу!
Всем добра, здоровья, мира и победы Украине!

* * * 

Пришли с щедровкой мы в ваш дом, чтоб посеять счастье в нем!
Дверь скорее открывайте, генератор запускайте!
Генератора нам мало, дайте, дядя, на соляру!
Без зарядки не уйдем, дайте, тетя, на модем!
Мы к зарядке не привыкли, дайте лучше на Старлинки!

* * * 

Старлинк, старлинк, старлиночка. Зарядилась мобилочка!
Вам скорее защедрую — в пункт незламности шурую!
Дяйте, дядя, вы пятак, чтоб ВСУ разогнали собак!
А вы, тетя, повербанк — мощный и нужный, как наш Залужный!

***

Январь идет полным ходом, и на его место придет февраль — последний месяц зимы обещает много праздников, в том числе и религиозных. К примеру, на конец февраля приходится Масленица. Ознакомиться с полным календарем праздников февраля 2023 можно на Фактах ICTV.

Теги
Привітання Поздравления с праздниками Щедрий вечір Щедрик
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