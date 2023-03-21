Гробки (або ще називають Радониця, Проводи, Поминальні дні) – це період після Великодня, коли в Україні відвідують могили близьких. Однак традиція ця радше народна, ніж церковна. Гробки 2023 – про дату та традиції читайте в матеріалі.

Коли Гробки 2023

Гробки (Проводи) в Україні відзначають з 23 квітня по 25 квітня. Однак головний день, коли приходять на цвинтар – 25 квітня.

Крім цього, поминальні суботи в Україні проходять в такі дні:

Зараз дивляться

3 червня – Троїцька субота (вселенська);

10 червня – батьківська субота перед Петровим постом;

12 серпня – батьківська субота перед Успенським постом;

7 жовтня – Покровська субота;

4 листопада – Дмитрівська поминальна субота;

11 листопада – Кузьмина субота;

18 листопада – Михайлівська субота;

25 листопада – батьківська субота перед Різдвяним постом.

Коли треба йти на кладовище на Гробки

Найголовніше – йти на цвинтар зранку або до обіду. На проводи в цей час заведено залишати біля могили померлого їжу або алкоголь. Церква часто засуджує таку традицію.

Крім цього заведено ставити на могили те, що померлий любив за життя.

Наприклад, солодощі, цигарки й т.д. В ці дні заборонено влаштовувати застілля, особливо алкогольні, в такому святому місці, як кладовище (адже це вважається великим гріхом з точки зору церкви).

Також на цвинтар не беруть маленьких дітей. Забирати щось з кладовища теж не можна. А у зонах активних бойових дій та нещодавно звільнених від окупантів областях краще взагалі не відвідувати кладовища, бо там можуть бути міни.

Що заведено робити на Гробки

У період гробків українці відвідують могили рідних, друзів і близьких, щоби вшанувати їх пам’ять. На кладовищі перед гробками проводять прибирання, щоб душі близьких бачили, що про них піклуються.

Біля могил саджають квіти та інші рослини, фарбують огорожу.

Нерідко біля могили влаштовують застілля з рідними покійного. Тому в нас на кладовищах багато лавок. У деяких регіонах України вважається неправильним сумувати в такі дні, адже це засмучує померлих.