Вознесіння Господнє – одне з 12 найголовніших свят християнства. Його відзначають через 40 днів після Воскресіння.

У 2023 році Вознесіння Господнє припадає на 26 травня.

У народі в період між Великоднем і Вознесінням надавали допомогу нужденним, жебракам і хворим.

Великим гріхом вважалася сильна фізична праця в цей день. Тому люди намагалися проводити його в духовному єднанні з Богом. Зранку в храмах відбуваються богослужіння, а ввечері заведено збиратися сім’єю за святковим столом.

На Вознесіння Христове тепло вшановують пам’ять предків. Цей день вважається радісним, тому категорично заборонено лихословити чи сваритися.

Не можна працювати по дому або ж на городі. Зокрема, це стосується прання, висадки рослин, будівництва тощо.

Популярним залишається питання: чи можна мити голову на Вознесіння Господнє.

Відповідь – так, можна. Церква не забороняє мити голову на Вознесіння. Це також стосується купання і будь-яких інших водяних процедур.

У народі ж існує таке повір’я: якщо на Вознесіння скупатися у річці, буде міцне здоров’я. А також цього дня вмивалися росою, адже вірили, що вона стає цілющою.