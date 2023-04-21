Вознесение Господне — один из 12 главных праздников христианства. Его отмечают через 40 дней после Воскресения Христова.

В 2023 году Вознесение Господне приходится на 26 мая.

В народе в период между Пасхой и Вознесением оказывали помощь нуждающимся, нищим и больным.

Большим грехом считался тяжелый физический труд в этот день. Поэтому люди старались проводить его в духовном единении с Богом. Утром в храмах совершаются богослужения, а вечером принято собираться семьей за праздничным столом.

На Вознесение Христово тепло чтят память предков. Этот день считается радостным, поэтому категорически запрещено сквернословить или ссориться.

Нельзя работать по дому или на огороде. В частности, это касается стирки, высадки растений, строительства и тому подобное.

Популярным остается вопрос: можно ли мыть голову на Вознесение Господне.

Ответ — да, можно. Церковь не запрещает мыть голову на Вознесение. Это также касается купания и любых других водных процедур.

В народе же существует такое поверье: если на Вознесение искупаться в реке, будет крепкое здоровье. А также в этот день умывались росой, поскольку верили, что она становится целебной.