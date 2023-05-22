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Чи можна стригтися на Вознесіння Господнє: головні заборони й традиції свята

22 Травня 2023, 15:08
Анна Голішевська редакторка стрічки
Вознесіння
Джерело: Unsplash

Вознесіння Господнє вважається великим святом для віруючих. Дата святкування залежить від дати Великодня, завжди випадає на 40-й день після Світлої неділі (на четвер).

У 2023 році Вознесіння Господнє відзначають 25 травня. На великі церковні свята існує багато різних заборон. Наприклад, вони стосуються роботи на городі, підстригання волосся й т. д. Та чи можна підстригатися на Вознесіння Господнє –  читайте в матеріалі.

Чи можна стригтися на Вознесіння Господнє

На Вознесіння не можна нічого різати та стригти. Особливо це стосується вкорочування волосся. Крім цього, існують й інші заборони в цей день:

  1. На Вознесіння не можна лаятися, лихословити та сумувати.
  2. Під забороною – забивання птахів та худоби. Вважається, що через це може захворіти рідна людина.
  3. Слід відмовитись у цей день від вживання спиртного.
  4. Як і на інші великі церковні свята, на Вознесіння не можна займатися серйозною домашньою роботою: шити, прати, будувати, копати, пиляти тощо.
  5. Ні в якому разі в цей світлий день не можна перебувати в поганому настрої, лаятися, лихословити, злитися та ображатися на когось.
  6. Заборонено ігнорувати церковну службу, яка проводиться у храмі. Вважається, що домівки тих, хто не ходить до церкви, залишить добробут.
  7. Не можна просити у церкві Бога про гроші та матеріальне збагачення.

Вознесіння Господнє: традиції свята

На Вознесіння з давніх-давен пекли обрядову випічку і прикрашали її фігурками у вигляді драбинок. Нею частували рідних. Селяни в цей день обходили власні посіви та качали по них крашанки (щоб отримати гарний урожай).

До цього дня намагалися повністю обсіятися, бо скоро буде Трійця. Також в цей день йдуть до сповіді й причастя, у храмах відбувається урочисте богослужіння з нагоди великого свята.

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