Вознесіння Господнє вважається великим святом для віруючих. Дата святкування залежить від дати Великодня, завжди випадає на 40-й день після Світлої неділі (на четвер).
У 2023 році Вознесіння Господнє відзначають 25 травня. На великі церковні свята існує багато різних заборон. Наприклад, вони стосуються роботи на городі, підстригання волосся й т. д. Та чи можна підстригатися на Вознесіння Господнє – читайте в матеріалі.
Чи можна стригтися на Вознесіння Господнє
На Вознесіння не можна нічого різати та стригти. Особливо це стосується вкорочування волосся. Крім цього, існують й інші заборони в цей день:
- На Вознесіння не можна лаятися, лихословити та сумувати.
- Під забороною – забивання птахів та худоби. Вважається, що через це може захворіти рідна людина.
- Слід відмовитись у цей день від вживання спиртного.
- Як і на інші великі церковні свята, на Вознесіння не можна займатися серйозною домашньою роботою: шити, прати, будувати, копати, пиляти тощо.
- Ні в якому разі в цей світлий день не можна перебувати в поганому настрої, лаятися, лихословити, злитися та ображатися на когось.
- Заборонено ігнорувати церковну службу, яка проводиться у храмі. Вважається, що домівки тих, хто не ходить до церкви, залишить добробут.
- Не можна просити у церкві Бога про гроші та матеріальне збагачення.
Вознесіння Господнє: традиції свята
На Вознесіння з давніх-давен пекли обрядову випічку і прикрашали її фігурками у вигляді драбинок. Нею частували рідних. Селяни в цей день обходили власні посіви та качали по них крашанки (щоб отримати гарний урожай).
До цього дня намагалися повністю обсіятися, бо скоро буде Трійця. Також в цей день йдуть до сповіді й причастя, у храмах відбувається урочисте богослужіння з нагоди великого свята.