Вознесіння Господнє вважається великим святом для віруючих. Дата святкування залежить від дати Великодня, завжди випадає на 40-й день після Світлої неділі (на четвер).

У 2023 році Вознесіння Господнє відзначають 25 травня. На великі церковні свята існує багато різних заборон. Наприклад, вони стосуються роботи на городі, підстригання волосся й т. д. Та чи можна підстригатися на Вознесіння Господнє – читайте в матеріалі.

Чи можна стригтися на Вознесіння Господнє

На Вознесіння не можна нічого різати та стригти. Особливо це стосується вкорочування волосся. Крім цього, існують й інші заборони в цей день:

На Вознесіння не можна лаятися, лихословити та сумувати. Під забороною – забивання птахів та худоби. Вважається, що через це може захворіти рідна людина. Слід відмовитись у цей день від вживання спиртного. Як і на інші великі церковні свята, на Вознесіння не можна займатися серйозною домашньою роботою: шити, прати, будувати, копати, пиляти тощо. Ні в якому разі в цей світлий день не можна перебувати в поганому настрої, лаятися, лихословити, злитися та ображатися на когось. Заборонено ігнорувати церковну службу, яка проводиться у храмі. Вважається, що домівки тих, хто не ходить до церкви, залишить добробут. Не можна просити у церкві Бога про гроші та матеріальне збагачення.

Вознесіння Господнє: традиції свята

На Вознесіння з давніх-давен пекли обрядову випічку і прикрашали її фігурками у вигляді драбинок. Нею частували рідних. Селяни в цей день обходили власні посіви та качали по них крашанки (щоб отримати гарний урожай).

До цього дня намагалися повністю обсіятися, бо скоро буде Трійця. Також в цей день йдуть до сповіді й причастя, у храмах відбувається урочисте богослужіння з нагоди великого свята.