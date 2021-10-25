Вже незабаром у всьому світі відзначатимуть таємниче свято Геловін. Це чудова можливість поексперементувати зі своїм макіяжем та зовнішнім виглядом.

В цей день навіть діти хочуть відчути атмосферу свята і прагнуть перевтілитися у містичних та моторошних героїв.

Як доповнити свій образ та зробити дитячий макіяж на Геловін – читайте далі у матеріалі.

Гламурна відьма

Макіяж гламурної відьми є досить милим і його легко нанести. Для цього образу вам знадобляться яскраво-рожеві тіні, пудра, підводка та червона помада.

Для основи макіяжу на обличчя дитини потрібно нанести пудру. На відміну від тонального крему, вона не буде обтяжувати шкіру. Потім необхідно виділити очі яскраво-рожевими тінями.

Чорною підводкою зробіть акцент на вилицях дитини. Також можна виділити носик, куточки губ та зону навколо очей. Нанесіть на обличчя рум’яна, вони зроблять образ більш яскравим.

Фінальний штрих – червона помада та святковий костюм.

Розбита лялька

Для макіяжу ляльки вам будуть потрібні рожеві та фіолетові тіні, тональний крем, пудра, рум’яна, підводка, олівець для брів та червона помада.

Спочатку наносимо тон та припудрюємо обличчя. Додаємо рум’яна, а потім за допомогою коричневого олівця малюємо яскраві брови.

Рожевими чи фіолетовими тінями наносимо макіяж на зону очей. За бажанням слизову очей можна виділити білим олівцем.

Підводкою малюємо великі стрілки, а потім на лівій щоці промальовуємо “тріщини в обличчі”. Для яскравості образу ще можна додати рум’яна і рожеві тіні.

Фарбуємо губи червоною помадою і за бажанням завершуємо образ накладними віями.

Моторошний павук

Для створення ще одного образу для Геловіна нам будуть необхідні тональний крем, білий коректор, підводка, чорні тіні та чорна помада.

Спочатку наносимо тон, а потім висвітлюємо обличчя за допомогою білого коректора. Підводкою малюємо великі чорні брови.

На лобі малюємо павутину, а на правій щоці – павука. Потім на повіки наносимо чорні тіні й завершуємо святковий макіяж чорною помадою.