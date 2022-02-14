Щороку 14 лютого відзначають День комп’ютерника – свято працівників сфери IT-технологій.
Така дата була вибрана невипадково, оскільки саме цього дня у 1946 році в Америці презентували ENIAC I – перший реально працюючий на практичних завданнях електронний комп’ютер.
З нагоди свята варто привітати всіх програмістів, тестувальників, системних адміністраторів, комп’ютерних інженерів та фахівців з управління базами даних. Для цього Факти ICTV підготували найкращі привітання у листівках та СМС.
***
***
Вітаю з Днем комп’ютерника! Бажаю тобі успіхів, відмінних досягнень і гарної оплати праці. Нехай твоя діяльність завжди буде цікавою та легкою!
***
***
Комп’ютерника щиро вітаємо,
По-дружньому тобі бажаємо
Всього, що для тебе корисно:
Щоб дружив завжди з “залізом”,
Щоб інтернет не пропадав,
Щоб вірус у “комп” не залітав,
Щоб пам’яті на все вистачало,
І щоб нічого не зависало!
***
***
Дорогий наш комп’ютерний ас, вітаємо тебе з твоїм професійним святом! Ми бажаємо тобі надійної техніки, яка ніколи не підводить, нових технологій, завдяки яким твоє життя стане ще цікавіше, і, звичайно, вдячних користувачів, яким ти щодня допомагаєш!
***
***
Вітаю зі святом комп’ютерника! Бажаю тихої роботи вентилятора, слухняних системників, потрібних програм і належної науково-технічної бази для реалізації будь-яких ідей! Будьте здорові, натхненні, більше відпочивайте та дбайте про себе!
***