Щороку 14 лютого відзначають День комп’ютерника – свято працівників сфери IT-технологій.

Така дата була вибрана невипадково, оскільки саме цього дня у 1946 році в Америці презентували ENIAC I – перший реально працюючий на практичних завданнях електронний комп’ютер.

З нагоди свята варто привітати всіх програмістів, тестувальників, системних адміністраторів, комп’ютерних інженерів та фахівців з управління базами даних. Для цього Факти ICTV підготували найкращі привітання у листівках та СМС.

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Вітаю з Днем комп’ютерника! Бажаю тобі успіхів, відмінних досягнень і гарної оплати праці. Нехай твоя діяльність завжди буде цікавою та легкою!

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Комп’ютерника щиро вітаємо,

По-дружньому тобі бажаємо

Всього, що для тебе корисно:

Щоб дружив завжди з “залізом”,

Щоб інтернет не пропадав,

Щоб вірус у “комп” не залітав,

Щоб пам’яті на все вистачало,

І щоб нічого не зависало!

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Дорогий наш комп’ютерний ас, вітаємо тебе з твоїм професійним святом! Ми бажаємо тобі надійної техніки, яка ніколи не підводить, нових технологій, завдяки яким твоє життя стане ще цікавіше, і, звичайно, вдячних користувачів, яким ти щодня допомагаєш!

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Вітаю зі святом комп’ютерника! Бажаю тихої роботи вентилятора, слухняних системників, потрібних програм і належної науково-технічної бази для реалізації будь-яких ідей! Будьте здорові, натхненні, більше відпочивайте та дбайте про себе!

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