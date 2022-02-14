Каждый год 14 февраля отмечают День компьютерщика – праздник работников сферы IT-технологий.
Такая дата была выбрана не случайно, поскольку именно в этот день в 1946 году в Америке презентовали ENIAC I – первый реально работающий на практических задачах электронный компьютер.
По случаю праздника следует поздравить всех программистов, тестировщиков, системных администраторов, компьютерных инженеров и специалистов по управлению базами данных. Для этого Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в открытках и СМС.
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Программы пусть не виснут,
Пусть комп не тормозит,
Мозги пускай не киснут
И вирус не дерзит.
Пусть льет в твое окошко
Поток тепла и света,
Отпустит на немножко
Пусть паутина интернета.
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Ты починишь как всегда
Наш компьютер без труда!
Вмиг на вызов прилетишь,
Вирусы все удалишь!
А сегодня твой денек,
Отмечать пора, дружок!
Хоть немного отдохни,
Время близким удели.
Пусть все будет лишь отлично
На работе, в жизни личной,
Чтоб клиентов много было,
Чтоб во всем тебе фартило!
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Тебя поздравлю я сейчас,
Ведь ты с компьютером в ладах,
Даже не так: ты просто ас
Во всех компьютерных делах!
Желаю, чтоб твоя карьера
Росла всегда лишь только вверх,
Чтоб развивался в этой сфере,
Чтоб ждал тебя во всем успех!
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Всех компьютерщиков славных
Поздравляю в этот день,
В сложных рыться вам программах
Никогда не будет лень.
Гуру байтов и “железа”,
Счастья вам и процветания,
Дарит радость пусть и деньги
Ваше классное призвание.
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День компьютерщика нынче,
Славим наших мастеров,
В бой вступить с железом жестким
Каждый с радостью готов.
Колдуны клавиатуры
И шаманы вы сети,
Вам успехов пожелаем,
Позитив нам всем нести.
Вирус пусть не беспокоит,
Не страшит системный сбой,
Никогда не покидает
Позитивный пусть настрой.
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