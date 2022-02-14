Каждый год 14 февраля отмечают День компьютерщика – праздник работников сферы IT-технологий.

Такая дата была выбрана не случайно, поскольку именно в этот день в 1946 году в Америке презентовали ENIAC I – первый реально работающий на практических задачах электронный компьютер.

По случаю праздника следует поздравить всех программистов, тестировщиков, системных администраторов, компьютерных инженеров и специалистов по управлению базами данных. Для этого Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в открытках и СМС.

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Программы пусть не виснут,

Пусть комп не тормозит,

Мозги пускай не киснут

И вирус не дерзит.

Пусть льет в твое окошко

Поток тепла и света,

Отпустит на немножко

Пусть паутина интернета.



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Ты починишь как всегда

Наш компьютер без труда!

Вмиг на вызов прилетишь,

Вирусы все удалишь!

А сегодня твой денек,

Отмечать пора, дружок!

Хоть немного отдохни,

Время близким удели.

Пусть все будет лишь отлично

На работе, в жизни личной,

Чтоб клиентов много было,

Чтоб во всем тебе фартило!



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Тебя поздравлю я сейчас,

Ведь ты с компьютером в ладах,

Даже не так: ты просто ас

Во всех компьютерных делах!

Желаю, чтоб твоя карьера

Росла всегда лишь только вверх,

Чтоб развивался в этой сфере,

Чтоб ждал тебя во всем успех!



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Всех компьютерщиков славных

Поздравляю в этот день,

В сложных рыться вам программах

Никогда не будет лень.

Гуру байтов и “железа”,

Счастья вам и процветания,

Дарит радость пусть и деньги

Ваше классное призвание.



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День компьютерщика нынче,

Славим наших мастеров,

В бой вступить с железом жестким

Каждый с радостью готов.

Колдуны клавиатуры

И шаманы вы сети,

Вам успехов пожелаем,

Позитив нам всем нести.

Вирус пусть не беспокоит,

Не страшит системный сбой,

Никогда не покидает

Позитивный пусть настрой.



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