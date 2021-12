Комп’ютерна гра Fall Guys: Ultimate Knockout вийшла 4 серпня на ПК та PlayStation 4.

У грі можуть брати участь до 60 користувачів одночасно.

Гру розробила студія Mediatonic, видавцем стала компанія Devolver Digital. У перший день у неї зареєструвалось 50 тис. осіб. Через це не витримали сервери та Fall Guys була недоступна для частини гравців.

Гравці можуть обрати будь-який вигляд для своїх аватарів у грі – від картоплі фрі до чудернацьких монстрів.

Гра має кілька раундів. На кожному етапі необхідно брати участь у міні-іграх – пробігати смугу перешкод і не впасти чи подолати ділянку з перешкодами.

На платформі Steam версія гри коштує 175 грн.

У що пограти у серпні 2020

У серпні 2020 вийде три відеогри, на які варто звернути увагу в серпні 2020 року.

Студія EA випускає для фанатів єдиноборств четверта частина гри UFC.

Студія Dontnod підготувала до виходу перший епізод відеогри в жанрі інтерактивного кіно під назвою Tell Me Why. Також готується реліз саги про легендарного воїна у відеогрі Samurai Jack: Battle Through Time.

Джерело: fallguys.com