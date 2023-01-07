Богослужіння з нагоди Різдва Христового митрополит ПЦУ Епіфаній звершить в Успенському соборі Києво-Печерської лаври 7 січня.

Початок служби о 9:00. Відвідати різдвяне богослужіння 2023 можна як особисто, так і переглянути онлайн-трансляцію.

Онлайн-трансляція різдвяного богослужіння

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Богослужіння – правильне служіння Богу. Добове коло раніше налічувало дев’ять служб, зараз його кількість зменшена до вечірніх, ранкового та денного богослужінь.

Вечірня служба – подяка Богу за прожитий день. Вона починається зазвичай о 16:30-18:00. Вона поєднує у собі кілька частин, а саме – дев’ятий час, вечірню, ранкову і першу годину. Кожна вечірня служба згадує шанування святих чи церковних подій, а також має великий духовний зміст.

Ранкове богослужіння – подяка Богу за прожиту ніч і прохання милостині на день. Починається зазвичай о 7:00-9:00. Воно поєднує в собі третю, шосту і літургію.

Під час богослужіння третьої години згадують про суд Пілата та ухвалу вироку Ісусу Христу.

Богослужіння шостої години – час каяття людей перед Богом і саме розп’яття Ісуса.

Літургія – не лише згадка Бога, а й можливість об’єднатися з ним у Таїнстві Причастя.

Якщо ви ніколи не відвідували богослужінь, а зараз вирішили – будьте готові до того, що вам буде незвично. До цього треба себе привчити.

Саме богослужіння – це знання молитов та євангельських подій. Спочатку людина привчається до прочитання ранкових та вечірніх молитов удома, а потім і до інших.

На службах звучить багато молитов, і якщо ви їх уже знаєте – так буде простіше, оскільки й зрозуміти їх буде легше.

Знаючи Євангеліє та Апостол, ви розумітимете всі події, які відзначає церква, та їхню суть. Тобто чим більше ви знаєте, тим легше і цікавіше буде стояти богослужіння.

Успенський собор є головним храмом Києво-Печерської Лаври.

Його збудовано в 11 сторіччі.

Під час нацистської окупації Києва в 1941 році тисячолітній собор було знищено: радянські війська, які відступали з міста, спочатку замінували споруду, а згодом її підірвали.

Відбудова Успенського собору почалась вже за часів Незалежності.

9 грудня 1995 року Президент України Леонід Кучма підписав Указ, який став відправною точкою для повернення найбільших українських святинь.

“Ураховуючи винятково важливе значення відтворення видатних пам’яток історії та культури для відродження духовності українського народу та з метою відбудови втраченої історико-архітектурної спадщини, зокрема комплексу Михайлівського Золотоверхого монастиря та Успенського собору Києво-Печерської Лаври у місті Києві”, – йшлося в цьому документі.

Роботи з відновлення було завершено 2000 році.