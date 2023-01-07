Богослужение по случаю Рождества Христова митрополит ПЦУ Епифаний свершит в Успенском соборе Киево-Печерской лавры 7 января.

Начало службы в 9:00. Посетить рождественское богослужение 2023 можно как лично, так и посмотреть онлайн-трансляцию.

Онлайн-трансляция рождественского богослужения 2023

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Богослужение — правильное служение Богу. Суточный круг ранее насчитывал девять служб, сейчас его количество уменьшено до вечерних, утреннего и дневного богослужений.

Вечерняя служба — благодарность Богу за прожитый день. Она сочетает в себе несколько частей, а именно – девятое время, вечернее, утреннее и первое время. Каждая вечерняя служба вспоминает почитание святых или церковных событий, а также имеет большое духовное содержание.

Утреннее богослужение — благодарность Богу за прожитую ночь и прошение милостыни на день. Начинается обычно в 7:00-9:00. Оно объединяет в себе третий, шестой час и литургию.

Во время богослужения третьего часа упоминают о суде Пилата и оглашении приговора Иисусу Христу.

Богослужение шестого часа — время раскаяния людей перед Богом и само распятие Иисуса.

Литургия — не только упоминание Бога, но и возможность объединиться с ним в Таинстве Причастия.

Если вы никогда не посещали богослужений, а сейчас решили — будьте готовы к тому, что вам будет не привычно. К этому нужно себя приучить.

Само богослужение — это знание молитв и евангельских событий. Сначала человек приучается к прочтению утренних и вечерних молитв дома, а потом и к другим.

На службах звучит много молитв, и если вы их уже знаете — так будет проще, поскольку и понять их будет легче.

Зная Евангелие и Апостол, вы будете понимать все события, которые празднует церковь, и их суть. То есть чем больше вы знаете, тем легче и интереснее будет стоять богослужение.