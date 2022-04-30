Традиційно після Великодня християни вшановують пам’ять померлих родичів та близьких, відвідуючи кладовища.

У зв’язку з війною в Україні Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає утриматись від відвідування місць поховань на Радоницю.

У відомстві радять подбати про себе та безпеку своїх рідних, оскільки щодня Росія хоче збільшити кількість загиблих серед цивільного населення.

ДСНС застерігає:

пам’ятайте про небезпеку мінування, особливо на територіях, де ведуться або велись активні бойові дії;

не створюйте скупчення на цвинтарях або в храмах;

не влаштовуйте на кладовищі застілля, не вживайте алкоголь, адже в країні триває війна, тож варто завжди бути насторожі;

будьте уважними та не втрачайте пильність;

слідкуйте за новинами, заявами і рекомендаціями військових адміністрацій у вашому населеному пункті;

дотримуйтеся правил пожежної безпеки, використовуючи джерела відкритого вогню;

слідкуйте за своїми дітьми, говоріть з ними про небезпеки сьогодення та навчайте життєвонеобхідним правилам;

у випадку пожежі чи виявленні вибухонебезпечного предмета – телефонуйте за номером 101.

Нагадаємо, що Радониця (також називається Гробки, Червона гірка, Проводки) – другий тиждень після Великодня, який в українській традиції є поминальним за померлими родичами.

За традицією, християни ходять на кладовище та несуть з собою на могилки квіти, цукерки, печиво та маленькі паски.