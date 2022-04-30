Традиційно після Великодня християни вшановують пам’ять померлих родичів та близьких, відвідуючи кладовища.
У зв’язку з війною в Україні Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає утриматись від відвідування місць поховань на Радоницю.
У відомстві радять подбати про себе та безпеку своїх рідних, оскільки щодня Росія хоче збільшити кількість загиблих серед цивільного населення.
ДСНС застерігає:
- пам’ятайте про небезпеку мінування, особливо на територіях, де ведуться або велись активні бойові дії;
- не створюйте скупчення на цвинтарях або в храмах;
- не влаштовуйте на кладовищі застілля, не вживайте алкоголь, адже в країні триває війна, тож варто завжди бути насторожі;
- будьте уважними та не втрачайте пильність;
- слідкуйте за новинами, заявами і рекомендаціями військових адміністрацій у вашому населеному пункті;
- дотримуйтеся правил пожежної безпеки, використовуючи джерела відкритого вогню;
- слідкуйте за своїми дітьми, говоріть з ними про небезпеки сьогодення та навчайте життєвонеобхідним правилам;
- у випадку пожежі чи виявленні вибухонебезпечного предмета – телефонуйте за номером 101.
Нагадаємо, що Радониця (також називається Гробки, Червона гірка, Проводки) – другий тиждень після Великодня, який в українській традиції є поминальним за померлими родичами.
За традицією, християни ходять на кладовище та несуть з собою на могилки квіти, цукерки, печиво та маленькі паски.
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