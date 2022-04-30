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ДСНС дала поради, які можуть врятувати життя на Радоницю 2022

30 Квітня 2022, 14:26
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
кладбище
Джерело: Pexels

Традиційно після Великодня християни вшановують пам’ять померлих родичів та близьких, відвідуючи кладовища.

У зв’язку з війною в Україні Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає утриматись від відвідування місць поховань на Радоницю.

У відомстві радять подбати про себе та безпеку своїх рідних, оскільки щодня Росія хоче збільшити кількість загиблих серед цивільного населення.

ДСНС застерігає:

  • пам’ятайте про небезпеку мінування, особливо на територіях, де ведуться або велись активні бойові дії;
  • не створюйте скупчення на цвинтарях або в храмах;
  • не влаштовуйте на кладовищі застілля, не вживайте алкоголь, адже в країні триває війна, тож варто завжди бути насторожі;
  • будьте уважними та не втрачайте пильність;
  • слідкуйте за новинами, заявами і рекомендаціями військових адміністрацій у вашому населеному пункті;
  • дотримуйтеся правил пожежної безпеки, використовуючи джерела відкритого вогню;
  • слідкуйте за своїми дітьми, говоріть з ними про небезпеки сьогодення та навчайте життєвонеобхідним правилам;
  • у випадку пожежі чи виявленні вибухонебезпечного предмета – телефонуйте за номером 101.

Нагадаємо, що Радониця (також називається Гробки, Червона гірка, Проводки) – другий тиждень після Великодня, який в українській традиції є поминальним за померлими родичами.

За традицією, християни ходять на кладовище та несуть з собою на могилки квіти, цукерки, печиво та маленькі паски.

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Теги
Великдень, християнство
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