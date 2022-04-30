Традиционно после Пасхи христиане чтят память умерших родственников и близких, посещая кладбища.

В связи с войной в Украине Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает воздержаться от посещения мест захоронений на Радоницу.

В ведомстве советуют позаботиться о себе и безопасности своих родных, поскольку каждый день Россия хочет увеличить число погибших среди гражданского населения.

ГСЧС предостерегает:

помните об опасности минирования, особенно на территориях, где ведутся или велись активные боевые действия;

не создавайте скопления на кладбищах или в храмах;

не устраивайте на кладбище застолье, не употребляйте алкоголь, ведь в стране идет война, так что стоит всегда быть настороже;

будьте внимательны и не теряйте бдительность;

следите за новостями, заявлениями и рекомендациями военных администраций в вашем населенном пункте;

соблюдайте правила пожарной безопасности, используя источники открытого огня;

следите за своими детьми, говорите с ними об опасностях настоящего и обучайте жизненно необходимым правилам;

в случае пожара или обнаружения взрывоопасного предмета – звоните по номеру 101.

Напомним, что Радоница (также называется Гробки, Красная горка, Проводки) — вторая неделя после Пасхи, которая в украинской традиции является поминальной по умершим родственникам.

По традиции христиане ходят на кладбище и несут с собой на могилки цветы, конфеты, печенье и маленькие паски.