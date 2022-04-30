Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Свята в Україні

ГСЧС дала советы, которые могут спасти жизнь на Радоницу 2022

30 апреля 2022, 14:26
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
кладбище
Источник: Pexels

Традиционно после Пасхи христиане чтят память умерших родственников и близких, посещая кладбища.

В связи с войной в Украине Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает воздержаться от посещения мест захоронений на Радоницу.

В ведомстве советуют позаботиться о себе и безопасности своих родных, поскольку каждый день Россия хочет увеличить число погибших среди гражданского населения.

ГСЧС предостерегает:

  • помните об опасности минирования, особенно на территориях, где ведутся или велись активные боевые действия;
  • не создавайте скопления на кладбищах или в храмах;
  • не устраивайте на кладбище застолье, не употребляйте алкоголь, ведь в стране идет война, так что стоит всегда быть настороже;
  • будьте внимательны и не теряйте бдительность;
  • следите за новостями, заявлениями и рекомендациями военных администраций в вашем населенном пункте;
  • соблюдайте правила пожарной безопасности, используя источники открытого огня;
  • следите за своими детьми, говорите с ними об опасностях настоящего и обучайте жизненно необходимым правилам;
  • в случае пожара или обнаружения взрывоопасного предмета – звоните по номеру 101.

Напомним, что Радоница (также называется Гробки, Красная горка, Проводки) — вторая неделя после Пасхи, которая в украинской традиции является поминальной по умершим родственникам.

По традиции христиане ходят на кладбище и несут с собой на могилки цветы, конфеты, печенье и маленькие паски.

Читайте также:
ГСЧС дала советы, которые могут спасти жизнь на Радоницу 2022Радоница 2022: когда поминальные дни в Украине

Теги
Пасха, християнство
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь