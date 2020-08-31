Щороку 1 вересня в Україні святкують День знань або, як його ще називають, свято Першого дзвоника.

У цей день традиційно відбуваються урочисті лінійки з нагоди початку навчального року, після яких учні дарують квіти своїм вчителям.

Також у школах проводиться перший святковий урок, який щороку має різні теми. Цьогоріч перші уроки присвятять вивченню правил безпечного навчання в школах під час пандемії.

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За церковним календарем, 1 вересня вшановують пам’ять мученика Андрія Стратилата. Це римський воїн, якого разом з дружиною вбили ідолопоклонники, коли дізналися, що він прийняв хрещення.

Іменини 1 вересня святкують Андрій, Микола і Тимофій.

Народні прикмети на 1 вересня:

Яка погода 1 вересня, така й осінь буде.

Якщо вранці туман, то буде сніжна зима.

Якщо місяць рогами вгору, то найближчими днями буде хороша погода. Якщо рогами вниз – буде негода.

Що не можна робити 1 вересня:

Не можна ображатися на інших.

Для вірян 1 вересня не бажано пропускати відвідини церкви.

Хоча у календарі церковних свят на вересень 2020 не так багато святкових днів, все ж є кілька важливих дат, про які варто пам’ятати.

Зокрема, обов’язково потрібно привітати всіх вірян 21 вересня – у День Різдва Пресвятої Богородиці.