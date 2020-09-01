Привітання з 1 вересня першокласнику стануть у нагоді батькам і вчителям.

Свято першого дзвоника – особливий день у житті першокласників.

Незважаючи на карантин в Україні, навчальний рік 2020 розпочнеться вчасно, тому учням варто підготуватися до перших шкільних занять.

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Факти ICTV зібрали найкращі привітання з 1 вересня для тих, хто йде до першого класу.

Перший раз у перший клас!

Це ж таке є свято,

Добрим учнем в школі будь,

Друзів май багато.

Вчителів завади шануй,

Вчи буквар до кірки!

Нехай тішаться батьки

За твої успіхи.

***

Перший клас сьогодні вам

Відчиняє двері,

Порадуйте і тат, і мам,

Будьте мудрі й вченні,

Поважайте вчителів,

Добрих друзів майте,

На дванадцять завжди вчіться,

А двійок – не майте!

***

Хай навчання в радість буде,

Хай наука не забуде

Поміститись в голові

Щоб вдавалось все тобі!

Загалом, ти добре вчися,

І ніколи не журися

Про оцінки, про свої,

Знай, що головне в житті — це освіта і знання,

Школа, вчитель і рідня!

***

Ось перший дзвоник гучно вам лунає, —

Це школа щиро кожному бажає

Навчатись із натхненням, із любов’ю,

І бути всім родиною одною.

Щоб до наук цікавість вас хилила,

Щоб фізкультура теж вам була мила,

І щоб засяяла вам зірка та у небі,

Що забере із мрій всі перепони-стелі!

***

Вже минуло літо променисте,

І дзвоник вперше в школу кличе вас.

Тут все святково, гарно і врочисто

В щасливу путь і в добрий час!

Хай буде всім нам день оцей, як свято,

Хай буде щастя в серці у батьків.

Хай дзвонить дзвоник радісний, завзятий,

Хай буде радість вищою від слів.

У яких регіонах України буде дистанційне навчання

З 1 вересня в Україні не працюватимуть школи, розташовані у населених пунктах, де встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко оприлюднив перелік міст та районів червоної зони карантину.

За його словами, навчальні заклади інших трьох зон (помаранчева, жовта і зелена) працюватимуть у звичному режимі, однак відповідно до рекомендацій Міносвіти.