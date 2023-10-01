День захисників і захисниць України 2023 року відзначають 1 жовтня. Зараз свято припадає на неділю. Раніше важлива дата була 14 жовтня.

Свято присвячене всім тим, хто зробив усе, щоб відстояти незалежність нашої України. Завдяки нашим захисникам ми продовжуємо всьому світу доводити те, що маємо право на нашу волю, і доводимо це на полі бою в умовах війни з Росією.

Факти ICTV підготували короткі СМС-привітання з Днем захисників і захисниць України, які піднімуть настрій тим, хто захищає країну зі зброєю в руках.

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З тобою не страшно вдень і вночі,

Не встояти перед тобою!

Ти найкращий, це точно,

Захисник мій і мій герой!

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Ми тобі сьогодні побажаємо

Здоров’я, бадьорості на довгі роки.

Будь таким, яким Тебе ми знаємо –

Добрим і чуйним завжди.

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Ви самі відважні,

Відмінно споряджені,

Такі українські

І всі озброєні.

Нехай свято вам салютами

Невтомно стріляє,

І з кожного хвилиною

Все більше вітає!

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Від щирого серця бажаю Вам миру, здоров’я і довголіття, бадьорості духу та сімейного щастя, радості і добра!

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З Днем Захисника! Бажаю бути здоровим, впевненим в собі і успішним. Залишайся таким же сильним і розумним. Нехай в житті у тебе буде спокій і мир, а на роботі – стабільність.

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Фото: Повітряні сили ЗСУ