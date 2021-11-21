21 листопада православні віряни святкують Михайлів день. Архістратиг Михайло уособлює перемогу добра над темними силами, він вважається головним захисником людського роду.

Історія Дня святого Михайла

Михайло – верховний воєначальник у війні з ворогами Бога. Образ святого уособлює перемогу добра над темними силами: гримить грім – то святий Михайло бореться з чортами.

Це один з семи архангелів. Його здавна називають янголом-охоронцем усіх християн, а українці вважають його покровителем столиці нашої держави – Києва. Недарма на сучасному гербі Києва, як і стародавньому, зображений образ архістратига з мечем.

Також Михаїл – покровитель душ померлих, він проводить їх на небо. Михайло з мечем охороняє ворота раю. На Страшному суді архангел покличе мертвих із могил та вирішуватиме подальшу їх долю, зважуючи добрі та погані вчинки. Помолиться Господу про їх прощення.

Дата його святкування була встановлена церквою у IV столітті.

Прикмети

Цього дня не можна рубати сокирою та різати ножем. Також уникайте конфліктів і сварок, адже це день примирення і прощення. Тобто треба попросити вибачення у тієї людини, яку образили, та відпустити зі своєї душі провину.

На Михайлів день готували пироги, м’ясо та пиво, ходили в гості й самі приймали гостей.

Погода на Михайла визначає, якою буде зима, весна та майбутній урожай.

21 листопада часто випадає перший сніг, звідси й прикмета: Михайло на білому коні приїхав.

Якщо на Михайла йде дощ, то чекайте на теплу і суху весну.

Якщо ніч ясна на Михайла – зима буде довга та сувора.

Вранці туман – до хорошого врожаю.

Якщо випаде сніг на мерзлу землю, можна очікувати наступного року гарного врожаю хліба.

Привітання на Михайла

***

Михайло – ти у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Ніжність небес нехай ангел дарує,

Пензлем чарівним хай в серці малює,

Світлі надії, мрії прекрасні,

Щире кохання, радість і щастя!

***

Хай же Міші життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчував

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров’я і довгого віку.

***

В День ангела, Михайло, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З Днем ангела Михайла

Прийми привітання!