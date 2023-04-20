Українці дуже люблять відзначати свята, які стосуються нашої культури. Приміром, ми на весь світ відомі не тільки завдяки нашій мові, а й національному одягу. Наприклад, завдяки вишиванці. Для цієї сорочки також є окреме свято – саме час дізнатися дату святкування.

Коли День вишиванки у 2023 році

З кожним роком час святкування відрізняється. Утім, День вишиванки в Україні відзначається на третій тиждень у четвер. У 2023 році це 18 травня.

І хоча це неофіційне свято, чимало українців виходять на площі своїх міст у вишиванці. Це стосується і біженців, які покажуть в інших країнах наші традиції.

Варто зазначити, що свято є неофіційним, а відзначати його почали ще 2006 року. Існує величезна кількість різних видів вишиванок – вони відрізняються не лише стилем пошиття чи матеріалом, а й орнаментом, що унікальний у кожній області країни.

Нагадаємо, що травень принесе українцям величезну кількість свят. Серед них – День праці та День перемоги. Щоправда, додаткових вихідних не буде через воєнний стан на тлі війни. Також будуть і церковні свята – наприклад, Вознесіння Господнє. Ознайомитися з повним календарем свят травня 2023 можна на Фактах ICTV.