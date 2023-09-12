Дошкільні вихователі відіграють не останню роль у розвитку дітей. Саме в дитячих садочках малюки вперше соціалізуються, навчаються та отримують базові навички, які будуть необхідними у подальшому житті.

Коли День вихователя в Україні 2023 – читайте в матеріалі.

Коли День вихователя в Україні 2023: дата

Дата свята традиційно припадає на останню неділю вересня. Однак часто вихователів вітають двічі за осінь.

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У 2023 році вихователі святкуватимуть 24 та 27 вересня. Деякі заклади дотримуються єдиної дати та щорічно выдзначають професійне свято саме 27 вересня.

Історія свята День вихователя

Згідно з постановою Кабінету міністрів України від 13.04.2011 № 629 Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року та резолюцією І Всеукраїнського з’їзду працівників дошкільної освіти, День працівника дошкільної освіти було встановлено як всеукраїнське свято.

Ініціатори події хотіли привернути увагу до проблем працівників дошкільної освіти, а також популяризувати професію.

Що подарувати вихователю: ідеї подарунків

Якщо ви не знаєте, який приємний сюрприз зробити працівнику дошкільної освіти, можна вибрати щось цікаве з таких подарунків: