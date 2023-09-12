Дошкільні вихователі відіграють не останню роль у розвитку дітей. Саме в дитячих садочках малюки вперше соціалізуються, навчаються та отримують базові навички, які будуть необхідними у подальшому житті.
Коли День вихователя в Україні 2023 – читайте в матеріалі.
Коли День вихователя в Україні 2023: дата
Дата свята традиційно припадає на останню неділю вересня. Однак часто вихователів вітають двічі за осінь.
У 2023 році вихователі святкуватимуть 24 та 27 вересня. Деякі заклади дотримуються єдиної дати та щорічно выдзначають професійне свято саме 27 вересня.
Історія свята День вихователя
Згідно з постановою Кабінету міністрів України від 13.04.2011 № 629 Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року та резолюцією І Всеукраїнського з’їзду працівників дошкільної освіти, День працівника дошкільної освіти було встановлено як всеукраїнське свято.
Ініціатори події хотіли привернути увагу до проблем працівників дошкільної освіти, а також популяризувати професію.
Що подарувати вихователю: ідеї подарунків
Якщо ви не знаєте, який приємний сюрприз зробити працівнику дошкільної освіти, можна вибрати щось цікаве з таких подарунків:
- парасолька;
- магнітна дошка з крейдою;
- нічник;
- кімнатна рослина в кашпо;
- флораріум;
- аромалампи й набір ефірних олій;
- сертифікат у книжковий або косметичний магазин;
- набір сирів;
- картину за номерами.