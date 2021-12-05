5 грудня у всьому світі відзначають Міжнародний день волонтера. Це свято з’явилося в 1985 році після пропозиції ООН, і воно покликане мотивувати людей пропонувати свою допомогу та послуги як волонтерство.

Цієї неділі варто привітати тих, хто всіляко допомагає гарними справами на безоплатній основі. Ці люди не потребують оплати їхніх старань — вони роблять це з метою зробити світ кращим.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем волонтера у листівках та СМС, які порадують ваших близьких та друзів навіть на відстані. Теплі слова зігріють холодним зимовим днем ​​і надихнуть великі справи.

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У день всесвітній волонтерів

Серцем хочеться сказати –

При твоїй роботі треба

Частіше, милий, відпочивати.

Засіб я знайду настільки швидко –

Не встигнеш ти моргнути.

Зможеш ти в моїх обіймах

Солодким сном завжди заснути.



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Бажаю добрі справи примножати,

Адже в нашому житті – це головне завдання!

Волонтером у світі кожен може стати,

Було б на це лише бажання!



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Ти твориш добро, даруючи радість усім,

Ти ділишся щастям і серцем своїм.

Ти твориш добро, даруєш надію,

Ти твориш любов, ти здійснюєш мрії.

Душею і серцем ти завжди із ними,

Для них ти є друг, і сім’я, і родина.

Ти наче те сонце, що гріє весною.

Для них ти як янгол, що завжди з тобою.

Ти рук не опустиш, ти йдеш до мети,

Щаслива дитина, щасливий і ти.

З дитячих сердець погане ти стер,

Ти добра людина, ти – волонтер!



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Як добре, що є у світі волонтер –

Це той, хто у душі байдужість стер,

Хто помагає іншим без оплати,

У лікарняні їжу несе у палати,

Потрібні ліки, усмішки лежачим

Дарує без усякої віддачі.

Хто дух упалий вгору підіймає,

Вірші читає, танцює і співає

Для хворих, сиріт, воїнів на фронті

Малює сонце їм на горизонті.

Хто не боїться час, тепло віддати,

На благо інших вміє працювати.

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Волонтери – це справжній приклад доброти, людяності й безкорисливості. Спасибі вам величезне, нехай усі ваші добрі справи неодмінно будуть винагороджені.

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ООН також щорічно звертається до волонтерів з усього світу, високо оцінюючи їхню роль та внесок — незалежно від того, в якій сфері вони допомагають. Відомо, що згодом всесвітня мережа почала допомагати цій діяльності — різні бази даних та вебсайти, де кожен охочий може отримати руку допомоги, а також запропонувати свої послуги іншим.

Експерти з ООН відзначають, що зараз числиться близько 109 млн. волонтерів у всьому світі. Понад 30% з них допомагають безкоштовною на офіційному рівні. Вже незабаром настане 2022 рік, і на українців чекає величезна кількість свят. Як і коли їх відзначатимуть в Україні — дивіться в календарі свят 2022 року від Фактів ICTV.