День туризму у 2021 році українці відзначають 27 вересня. Свято існує на території країни з 1998 року, після указу другого президента України Леоніда Кучми.

У цей день варто привітати тих, хто присвятив своє життя туризму, або допомагає здійснити мрію про подорож іншим людям.

Свято стосується працівників туристичних агентств, туроператорів, і всіх тих, хто працює у сфері туризму. Не варто і забувати про самих мандрівників.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем туризму в СМС і картинках, які порадують ваших близьких мандрівників.

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З Днем туризму,

Побільше оптимізму,

Побільше удачі,

Успіхів на додачу!

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Тобі, як справжньому туристу,

Бажаю отримати здоров’я гору,

Щоб небо над тобою залишилося чистим,

І було в житті щастя море!

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З Днем туриста

Дозволь мені привітати тебе,

Нехай дорогою прямою

Проведе доля до щастя тебе!

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У містах та країнах нових

Ми відкриттів вам бажаємо!

Подорожей цікавих,

Чудових історій!

Щоби завжди ваші клієнти

Поверталися всі задоволені!

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Вітаю з Днем туризму,

Кому вдома непереливки,

Нехай доля перегорне

У вашому атласі сторінки.

Нових місць, нових відкриттів

Я бажаю всім туристам,

Нехай маршрут в країну любові

Тихої ночі вам присниться.

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Для туриста життя – похід,

Усюди він знайде прохід.

Від заходу до світанку,

Він готовий хоч на край світу,

День туризму відзначати,

Країни, гори підкорювати,

Так нехай же легким буде шлях,

Щасливою дорога,

Нехай поруч буде вірний друг

І вражень багато.



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В Україні День туризму відзначається одночасно з Всесвітнім днем ​​туризму.

Цей день зазвичай відзначається гучним корпоративом у великих компаніях, пов’язаних з подорожами та туризмом. Деякі готелі теж не обходять стороною цей день — вони існують завдяки гостям.

І хоча пандемія негативно вплинула на туризм, українці не планують сидіти вдома.

Нещодавно Міністерство закордонних справ опублікувало список 10 найпопулярніших країн, якими українці цікавилися найчастіше. Лідерами в списку стали Польща, Італія та Іспанія.

Дізнатися про неофіційні свята 2021 року можна в календарі Фактів ICTV.