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День туризму в Україні – привітання у віршах та прозі

27 Вересня, 08:00 Євгенія Шапоренко
День туризму в Україні – привітання у віршах та прозі

День туризму в Україні щорічно відзначають 27 вересня. Свято заснували в далекому 1998 році. Зазвичай, у цей день вітають як працівників цієї сфери, так і людей, які вважають себе туристами.

Привітання з Днем туризму

Вітаю зі Всесвітнім днем туризму! Бажаю постійно відкривати для себе світ з різних сторін, подорожувати, знаходити нових друзів і місця, де душа наповнюється захопленням. Нехай краса сил природи і людських рук в різних куточках планети надихає на розвиток, змінює світогляд, дарує серцю радість і гармонію!

*****

Вітаю з Днем туризму,
Кому вдома непереливки,
Нехай доля перегорне
У вашому атласі сторінки.
Нових місць, нових відкриттів
Я бажаю всім туристам,
Нехай маршрут в країну любові
Тихої ночі вам насниться.

*****

Вітаю з Днем туризму,
І бажаю пригод,
Багато подорожей в житті,
Тільки яскравих вражень.
Нехай очі вогнем сяють,
Підкоряються вершини,
Нехай запал не згасає,
Ніколи не знати рутини!

*****

Натхнення по життю, побільше активності, нових звершень, продуктивних результатів, море енергії, сили, бадьорості, колосальних успіхів у всіх починаннях. Нехай всі дороги будуть відкриті, цілі досягнуті, а бажання – виконані.

*****

Там, де змія не проповзе,
І не знайде дорогу звір і птах,
Турист завжди знайде стежку,
І нічого з ним ніколи не трапиться.
Всіх туристів вітаємо від душі,
Хай неодмінно збудуться ваші мрії,
Нехай подорож вам дарує насолоду,
І, звичайно, чудовий настрій.

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Теги
День туризму , Привітання
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