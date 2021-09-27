День туризму в Україні щорічно відзначають 27 вересня. Свято заснували в далекому 1998 році. Зазвичай, у цей день вітають як працівників цієї сфери, так і людей, які вважають себе туристами.
Привітання з Днем туризму
Вітаю зі Всесвітнім днем туризму! Бажаю постійно відкривати для себе світ з різних сторін, подорожувати, знаходити нових друзів і місця, де душа наповнюється захопленням. Нехай краса сил природи і людських рук в різних куточках планети надихає на розвиток, змінює світогляд, дарує серцю радість і гармонію!
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Вітаю з Днем туризму,
Кому вдома непереливки,
Нехай доля перегорне
У вашому атласі сторінки.
Нових місць, нових відкриттів
Я бажаю всім туристам,
Нехай маршрут в країну любові
Тихої ночі вам насниться.
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Вітаю з Днем туризму,
І бажаю пригод,
Багато подорожей в житті,
Тільки яскравих вражень.
Нехай очі вогнем сяють,
Підкоряються вершини,
Нехай запал не згасає,
Ніколи не знати рутини!
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Натхнення по життю, побільше активності, нових звершень, продуктивних результатів, море енергії, сили, бадьорості, колосальних успіхів у всіх починаннях. Нехай всі дороги будуть відкриті, цілі досягнуті, а бажання – виконані.
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Там, де змія не проповзе,
І не знайде дорогу звір і птах,
Турист завжди знайде стежку,
І нічого з ним ніколи не трапиться.
Всіх туристів вітаємо від душі,
Хай неодмінно збудуться ваші мрії,
Нехай подорож вам дарує насолоду,
І, звичайно, чудовий настрій.