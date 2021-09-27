День туризму в Україні щорічно відзначають 27 вересня. Свято заснували в далекому 1998 році. Зазвичай, у цей день вітають як працівників цієї сфери, так і людей, які вважають себе туристами.

Привітання з Днем туризму

Вітаю зі Всесвітнім днем туризму! Бажаю постійно відкривати для себе світ з різних сторін, подорожувати, знаходити нових друзів і місця, де душа наповнюється захопленням. Нехай краса сил природи і людських рук в різних куточках планети надихає на розвиток, змінює світогляд, дарує серцю радість і гармонію!

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Вітаю з Днем туризму,

Кому вдома непереливки,

Нехай доля перегорне

У вашому атласі сторінки.

Нових місць, нових відкриттів

Я бажаю всім туристам,

Нехай маршрут в країну любові

Тихої ночі вам насниться.

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Вітаю з Днем туризму,

І бажаю пригод,

Багато подорожей в житті,

Тільки яскравих вражень.

Нехай очі вогнем сяють,

Підкоряються вершини,

Нехай запал не згасає,

Ніколи не знати рутини!

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Натхнення по життю, побільше активності, нових звершень, продуктивних результатів, море енергії, сили, бадьорості, колосальних успіхів у всіх починаннях. Нехай всі дороги будуть відкриті, цілі досягнуті, а бажання – виконані.

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Там, де змія не проповзе,

І не знайде дорогу звір і птах,

Турист завжди знайде стежку,

І нічого з ним ніколи не трапиться.

Всіх туристів вітаємо від душі,

Хай неодмінно збудуться ваші мрії,

Нехай подорож вам дарує насолоду,

І, звичайно, чудовий настрій.