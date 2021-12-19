День святого Миколая віряни відзначають 19 грудня.

Миколай Чудотворець – римський християнський священник грецького походження, єпископ Мирський, який жив у III-IV століттях. Святий Миколай за легендами здійснив безліч чудес за життя і після смерті.

Миколай рятував моряків, давав гроші бідним, витягував із в’язниці безневинно засуджених і робив ще безліч добрих справ. Після смерті його визнали святим. Також після смерті він почав творити чудеса.

Згідно з легендами, мати заснула в човні і впустила дитину. Тоді вона пішла молитися до його ікони. Після цього невтішна мати знайшла свого малюка живим та здоровим у себе вдома.

Серед головних традицій цього свята – подарунки дітям під подушку.

Також на Миколая не можна скандалити та лаятися. Ще народна традиція не радить у цей день позичати. Ба більше, вважалося, що саме до свята треба розрахуватися з усіма боргами, інакше наступний рік також буде нещасливим. Окрім того, цього дня потрібно обійти усі свої володіння.

За традицією на Миколая треба було зробити хоч одну добру справу. Саме тому у світі ООН встановила на 19 грудня Міжнародний день допомоги бідним.