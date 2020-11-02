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День святого Артемія – яке свято 2 листопада

2 Листопада 2020, 04:10
Софія Телішевська
День святого Артемія – яке свято 2 листопада

2 листопада у світі відзначають Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів, а віряни святкують День святого Артемія.

Іменини 2 листопада святкують: Артем, Іван, Михайло, Олександр, Микола, Леонід, а також Петро і Павло.

Народні прикмети на 2 листопада:

  • Якщо біля лісу чутко вовків, то варто готуватись до різкого похолодання;
  • Якщо випав сніг, то скоро потепління;
  • Якщо на березі опало все листя, то буде рання зима;
  • Якщо сьогодні побудувати міцний паркан, то весь рік щастя не покидатиме домівку.

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Що не можна робити 2 листопада:

  • сваритись, лаятись та кричати;
  • бажати комусь і собі зла;
  • ходити босоніж на вулиці;
  • дивитись у люстерку до сходу сонця;
  • займатись важкою фізичною працею;
  • вживати алкоголь та жирну їжу;
  • займатись вишиванням та плетінням.

Свята у листопаді 2020

У листопаді 2020 буде чимало професійних дат, а також церковних свят.

Зокрема 17 листопада святкують Міжнародний день студента. А от державних вихідних у місяці не буде, а отже, додаткових вихідних теж.

Які ще будуть свята у листопаді 2020, дивіться у нашому матеріалі.

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