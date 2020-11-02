2 листопада у світі відзначають Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів, а віряни святкують День святого Артемія.

Іменини 2 листопада святкують: Артем, Іван, Михайло, Олександр, Микола, Леонід, а також Петро і Павло.

Народні прикмети на 2 листопада:

Якщо біля лісу чутко вовків, то варто готуватись до різкого похолодання;

Якщо випав сніг, то скоро потепління;

Якщо на березі опало все листя, то буде рання зима;

Якщо сьогодні побудувати міцний паркан, то весь рік щастя не покидатиме домівку.

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Що не можна робити 2 листопада:

сваритись, лаятись та кричати;

бажати комусь і собі зла;

ходити босоніж на вулиці;

дивитись у люстерку до сходу сонця;

займатись важкою фізичною працею;

вживати алкоголь та жирну їжу;

займатись вишиванням та плетінням.

Свята у листопаді 2020

У листопаді 2020 буде чимало професійних дат, а також церковних свят.

Зокрема 17 листопада святкують Міжнародний день студента. А от державних вихідних у місяці не буде, а отже, додаткових вихідних теж.

Які ще будуть свята у листопаді 2020, дивіться у нашому матеріалі.