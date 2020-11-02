2 листопада у світі відзначають Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів, а віряни святкують День святого Артемія.
Іменини 2 листопада святкують: Артем, Іван, Михайло, Олександр, Микола, Леонід, а також Петро і Павло.
Народні прикмети на 2 листопада:
- Якщо біля лісу чутко вовків, то варто готуватись до різкого похолодання;
- Якщо випав сніг, то скоро потепління;
- Якщо на березі опало все листя, то буде рання зима;
- Якщо сьогодні побудувати міцний паркан, то весь рік щастя не покидатиме домівку.
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Що не можна робити 2 листопада:
- сваритись, лаятись та кричати;
- бажати комусь і собі зла;
- ходити босоніж на вулиці;
- дивитись у люстерку до сходу сонця;
- займатись важкою фізичною працею;
- вживати алкоголь та жирну їжу;
- займатись вишиванням та плетінням.
Свята у листопаді 2020
У листопаді 2020 буде чимало професійних дат, а також церковних свят.
Зокрема 17 листопада святкують Міжнародний день студента. А от державних вихідних у місяці не буде, а отже, додаткових вихідних теж.
Які ще будуть свята у листопаді 2020, дивіться у нашому матеріалі.