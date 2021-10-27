27 жовтня у світі відзначають День аудіовізуальної спадщини, День примхливих співробітників та День працетерапії.

Православні віряни вшановують пам’ять Параскеви Сербської, яка прославилася своєю методикою досягнення духовних цілей через вправи в самодисципліні – аскетизмом. Її вважають як цілительку хвороб, захисницю вагітних та породіль.

Іменини 27 жовтня

Сьогодні, 27 жовтня, день ангела відзначають володарі таких імен як Гнат, Назар, Микита, Микола, Параска.

Народні прикмети на 27 жовтня

Якщо в цей день на дорогах багато бруду, то через чотири тижні встановиться справжня зима.

Яскраве зоряне небо – до багатого врожаю.

Ворони розкричалися – до відлиги.

Дощ у цей день обіцяє хороший врожай пшениці наступного року.

Якщо ж стоїть суха та вітряна погода, то наступний рік буде посушливим і неврожайним.

Похмура і сніжна погода віщує негоду в кінці травня.

Ліс інеєм покрився – в наступному році овес вродить.

Якщо на горобині багато ягід, наступне літо буде дощовим.

Якщо нора їжака з краю лісу розташована, зима буде тепла, а якщо в середині – морозна.

Що не можна робити 27 жовтня: