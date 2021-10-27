Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Праздники в Украине

День трудотерапии и Параскевы Сербской: какой праздник 27 октября

27 октября 2021, 09:02 Софія Телішевська
День трудотерапии и Параскевы Сербской: какой праздник 27 октября

27 октября в мире отмечают День аудиовизуального наследия, День капризных сотрудников и День трудотерапии.

Православные верующие чтят память Параскевы Сербской, которая прославилась своей методикой достижения духовных целей через упражнения в самодисциплине — аскетизмом. Ее считают как целительницу болезней, защитницу беременных и рожениц.

Именины 27 октября

Сегодня, 27 октября, день ангела отмечают обладатели таких имен как Игнат, Назар, Никита, Николай, Прасковья.

Народные приметы на 27 октября:

  • Если в этот день на дорогах много грязи, то через четыре недели установится настоящая зима.
  • Яркое звездное небо — к богатому урожаю.
  • Вороны раскричались — к оттепели.
  • Дождь в этот день обещает хороший урожай пшеницы следующего года.
  • Если же стоит сухая и ветреная погода, то следующий год будет засушливым и неурожайным.
  • Мрачная и снежная погода предвещает непогоды в конце мая.
  • Лес инеем покрылся — в следующем году овес родит.
  • Если на рябине много ягод, следующее лето будет дождливым.
  • Если нора ежа с краю леса расположена, зима будет теплая, а если в середине — морозная.

Что нельзя делать 27 октября:

  • В этот день важно следовать традициям — на Прасковью из пшеницы нового урожая варили кашу и заправляли ее свежей льняным маслом. Во время обрядовой трапезы благодарили Бога за свежее льняное масло и новое пшено.
  • Одна из традиций сегодня — хвастаться своим рукоделием. Из молодых этого не сделает, еще год в девках сидеть.
Читайте также:
День трудотерапии и Параскевы Сербской: какой праздник 27 октябряЦерковный календарь на октябрь 2021 — список праздников

Теги
Свято
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка