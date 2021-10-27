27 октября в мире отмечают День аудиовизуального наследия, День капризных сотрудников и День трудотерапии.

Православные верующие чтят память Параскевы Сербской, которая прославилась своей методикой достижения духовных целей через упражнения в самодисциплине — аскетизмом. Ее считают как целительницу болезней, защитницу беременных и рожениц.

Именины 27 октября

Сегодня, 27 октября, день ангела отмечают обладатели таких имен как Игнат, Назар, Никита, Николай, Прасковья.

Народные приметы на 27 октября:

Если в этот день на дорогах много грязи, то через четыре недели установится настоящая зима.

Яркое звездное небо — к богатому урожаю.

Вороны раскричались — к оттепели.

Дождь в этот день обещает хороший урожай пшеницы следующего года.

Если же стоит сухая и ветреная погода, то следующий год будет засушливым и неурожайным.

Мрачная и снежная погода предвещает непогоды в конце мая.

Лес инеем покрылся — в следующем году овес родит.

Если на рябине много ягод, следующее лето будет дождливым.

Если нора ежа с краю леса расположена, зима будет теплая, а если в середине — морозная.

Что нельзя делать 27 октября: