27 октября в мире отмечают День аудиовизуального наследия, День капризных сотрудников и День трудотерапии.
Православные верующие чтят память Параскевы Сербской, которая прославилась своей методикой достижения духовных целей через упражнения в самодисциплине — аскетизмом. Ее считают как целительницу болезней, защитницу беременных и рожениц.
Именины 27 октября
Сегодня, 27 октября, день ангела отмечают обладатели таких имен как Игнат, Назар, Никита, Николай, Прасковья.
Народные приметы на 27 октября:
- Если в этот день на дорогах много грязи, то через четыре недели установится настоящая зима.
- Яркое звездное небо — к богатому урожаю.
- Вороны раскричались — к оттепели.
- Дождь в этот день обещает хороший урожай пшеницы следующего года.
- Если же стоит сухая и ветреная погода, то следующий год будет засушливым и неурожайным.
- Мрачная и снежная погода предвещает непогоды в конце мая.
- Лес инеем покрылся — в следующем году овес родит.
- Если на рябине много ягод, следующее лето будет дождливым.
- Если нора ежа с краю леса расположена, зима будет теплая, а если в середине — морозная.
Что нельзя делать 27 октября:
- В этот день важно следовать традициям — на Прасковью из пшеницы нового урожая варили кашу и заправляли ее свежей льняным маслом. Во время обрядовой трапезы благодарили Бога за свежее льняное масло и новое пшено.
- Одна из традиций сегодня — хвастаться своим рукоделием. Из молодых этого не сделает, еще год в девках сидеть.
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