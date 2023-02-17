17 лютого у світі відзначають День спонтанного прояву доброти.

За однією з версій, спочатку свято відзначали тільки в США, за іншою – в Новій Зеландії. Через деякий час традицію святкування Дня спонтанного прояву доброти охоче підхопили інші країни світу.

Головна особливість дня – спонтанність. Можна відправити несподіваний подарунок другу, притримати двері мамі з коляскою, поступитися місцем в транспорті, зробити комплімент колезі або просто усміхнутися на вулиці незнайомій людині. З нагоди свята, Факти ICTV підготували привітання з Днем спонтанного прояву доброти 2023 у прозі, віршах та листівках.

Зараз дивляться

Привітання з Днем спонтанного прояву доброти 2023 в прозі

***

Вітаю з Міжнародним днем спонтанного прояву доброти! Нехай на твоєму життєвому шляху трапляються лише хороші та чуйні люди, у домі завжди лунає сміх, панує злагода й мир.

***

Зі святом! Зичу здоров’я вам і вашим рідним, гарного настрою й енергії. Хай усе добро завжди повертається сторицею!

***

Зі святом, добра людино! Бажаю тобі сімейного щастя, безмежної любові, лише сонячних і радісних днів!

Привітання з Днем спонтанного прояву доброти 2023 у віршах

***

Добра та везіння,

Щастя й розуміння,

Натхнення й достатку

Й усмішок в хату.

***

Щоб в душі настало свято,

Треба зовсім не багато,

Рідних трішечки уваги,

Друзів та колег поваги,

До роботи наснаги,

Хвильку часу на розваги,

В серці місце для кохання,

Грошей на усі бажання.

Тож бажаю все це мати

Щодень з усмішкою стрічати.

***

З днем Доброти вас вітаю,

Кохання у всьому бажаю і тепла.

До справ хорошим щиро закликаю,

Щоб очистити світ від жорстокості і зла.

Привітання з Днем спонтанного прояву доброти 2023 в листівках

Крім офіційних державних свят, в Україні є низка неофіційних дат. Не всі з них відзначають на державному рівні, але це не применшує їхньої важливості.