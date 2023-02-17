17 лютого у світі відзначають День спонтанного прояву доброти.
За однією з версій, спочатку свято відзначали тільки в США, за іншою – в Новій Зеландії. Через деякий час традицію святкування Дня спонтанного прояву доброти охоче підхопили інші країни світу.
Головна особливість дня – спонтанність. Можна відправити несподіваний подарунок другу, притримати двері мамі з коляскою, поступитися місцем в транспорті, зробити комплімент колезі або просто усміхнутися на вулиці незнайомій людині. З нагоди свята, Факти ICTV підготували привітання з Днем спонтанного прояву доброти 2023 у прозі, віршах та листівках.
Привітання з Днем спонтанного прояву доброти 2023 в прозі
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Вітаю з Міжнародним днем спонтанного прояву доброти! Нехай на твоєму життєвому шляху трапляються лише хороші та чуйні люди, у домі завжди лунає сміх, панує злагода й мир.
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Зі святом! Зичу здоров’я вам і вашим рідним, гарного настрою й енергії. Хай усе добро завжди повертається сторицею!
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Зі святом, добра людино! Бажаю тобі сімейного щастя, безмежної любові, лише сонячних і радісних днів!
Привітання з Днем спонтанного прояву доброти 2023 у віршах
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Добра та везіння,
Щастя й розуміння,
Натхнення й достатку
Й усмішок в хату.
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Щоб в душі настало свято,
Треба зовсім не багато,
Рідних трішечки уваги,
Друзів та колег поваги,
До роботи наснаги,
Хвильку часу на розваги,
В серці місце для кохання,
Грошей на усі бажання.
Тож бажаю все це мати
Щодень з усмішкою стрічати.
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З днем Доброти вас вітаю,
Кохання у всьому бажаю і тепла.
До справ хорошим щиро закликаю,
Щоб очистити світ від жорстокості і зла.
Привітання з Днем спонтанного прояву доброти 2023 в листівках
Крім офіційних державних свят, в Україні є низка неофіційних дат. Не всі з них відзначають на державному рівні, але це не применшує їхньої важливості.