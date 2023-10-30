День працівника соціальної сфери в Україні відзначається в першу неділю листопада. Цьогоріч свято припадає на 5 листопада.
Офіційно День соціального працівника з’явився в Україні понад 20 років тому.
Він був встановлений “на підтримку ініціативи працівників системи органів праці та соціальної політики” згідно з указом № 374/99 президента Леоніда Кучми від 13 квітня 1999 року.
В день свята потрібно привітати тих, хто щодня опікується проблемами інших людей, допомагає людям з інвалідністю, сиротам, пенсіонерам, ветеранам, дітям тощо.
День соціального працівника 2023 – привітання
З Днем працівника соціальної сфери вітаю!
І щиро у свято сьогодні бажаю
Міцного здоров’я, удачі, тепла,
Зичу в житті тільки добра.
Нехай щодня вам Господь помагає,
Дарує щастя й від бід вберігає,
У справах хай супроводжує натхнення,
Хай буде прекрасним ваше сьогодення!
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День працівників соціальної сфери – це свято людей, які присвятили себе суспільству! Я хочу привітати вас і висловити свою величезну пошану та подяку. Бажаю вам сил, приємних сюрпризів, гарного настрою, посмішок та насолоди від кожного дня. Нехай робота приносить тільки радість, а життя буде наповнене яскравими барвами. З професійним святом!
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Працюють в соціальній сфері
Лише з хорошим серцем люди.
Вітаю з професійним святом!
Хай поважають вас і люблять.
Нехай Господь допомагає
У ваших справах непростих.
Сьогодні щиро побажаю
Доріг лиш радісних, легких!
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Вітаю з Днем соціального працівника! Бажаю позитивної атмосфери на роботі, високої зарплати, благополуччя, міцного здоров’я та кар’єрних злетів. Нехай всі мрії здійснюються швидко та легко, а кожен день буде цікавим та насиченим.
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З Днем працівника соціальної сфери вітаю,
І в це професійне свято бажаю
Міцного здоров’я, кохання, надії,
Щоб завжди збувалися плани та мрії!
Хай ангел на крилах принесе тепло,
А в домі у вас завжди панує добро!
З Днем соцпрацівника! Нехай ваша праця дарує людям надію і впевненість у кращому майбутньому. Бажаю вам мудрості, терпіння, чуйності до чужих бід і сили духу, щоб долати будь-які форс-мажори. Успіхів у роботі та особистому житті!