День працівника соціальної сфери в Україні відзначається в першу неділю листопада. Цьогоріч свято припадає на 5 листопада.

Офіційно День соціального працівника з’явився в Україні понад 20 років тому.

Він був встановлений “на підтримку ініціативи працівників системи органів праці та соціальної політики” згідно з указом № 374/99 президента Леоніда Кучми від 13 квітня 1999 року.

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В день свята потрібно привітати тих, хто щодня опікується проблемами інших людей, допомагає людям з інвалідністю, сиротам, пенсіонерам, ветеранам, дітям тощо.

День соціального працівника 2023 – привітання

З Днем працівника соціальної сфери вітаю!

І щиро у свято сьогодні бажаю

Міцного здоров’я, удачі, тепла,

Зичу в житті тільки добра.

Нехай щодня вам Господь помагає,

Дарує щастя й від бід вберігає,

У справах хай супроводжує натхнення,

Хай буде прекрасним ваше сьогодення!

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День працівників соціальної сфери – це свято людей, які присвятили себе суспільству! Я хочу привітати вас і висловити свою величезну пошану та подяку. Бажаю вам сил, приємних сюрпризів, гарного настрою, посмішок та насолоди від кожного дня. Нехай робота приносить тільки радість, а життя буде наповнене яскравими барвами. З професійним святом!

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Працюють в соціальній сфері

Лише з хорошим серцем люди.

Вітаю з професійним святом!

Хай поважають вас і люблять.

Нехай Господь допомагає

У ваших справах непростих.

Сьогодні щиро побажаю

Доріг лиш радісних, легких!

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Вітаю з Днем соціального працівника! Бажаю позитивної атмосфери на роботі, високої зарплати, благополуччя, міцного здоров’я та кар’єрних злетів. Нехай всі мрії здійснюються швидко та легко, а кожен день буде цікавим та насиченим.

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З Днем працівника соціальної сфери вітаю,

І в це професійне свято бажаю

Міцного здоров’я, кохання, надії,

Щоб завжди збувалися плани та мрії!

Хай ангел на крилах принесе тепло,

А в домі у вас завжди панує добро!

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З Днем соцпрацівника! Нехай ваша праця дарує людям надію і впевненість у кращому майбутньому. Бажаю вам мудрості, терпіння, чуйності до чужих бід і сили духу, щоб долати будь-які форс-мажори. Успіхів у роботі та особистому житті!