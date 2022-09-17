День рятівника в Україні: привітання у листівках та СМС

День рятувальника в Україні відзначають 17 вересня. 2022 року свято припадає на суботу.
Саме час привітати тих, хто присвятив своє життя рятуванню життя інших. Професіонали своєї справи прийдуть на допомогу у будь-якій ситуації, ризикуючи своїм власним життям. Рятувальник – шляхетна професія, яка вимагає від людини мужності, сміливості та готовності до всього.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем рятівника у листівках та СМС, які порадують близьких та друзів навіть на відстані. Теплі слова можуть підняти настрій у ці похмурі дні.
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З Днем рятівника! Бажаю
У важку годину вам не здаватися,
З ангелом-охоронцем
Разом залишатися.
Нехай ваш супутник від Бога
Поруч буде знаходитися,
Нехай супроводжує удача,
І надія знадобиться!
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У День рятувальника – прийміть наші вітання! Нехай ваше життя буде подібне меду, сил тільки прибуває з роками, і здійснюються всі мрії!
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З днем рятівника, друзі,
Ми вас дружно вітаємо!
Тільки сміливості знову
В цей день ми вам бажаємо!
Будьте щасливі, друзі,
Будьте ви здорові,
Нехай дочекається вас родина
І нехай біди не буде знову!
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Ви – пожежна охорона,
І скажу вам без обману:
Краще хлопців не знайдеш,
Хоч всю землю обійдеш.
Ви хоробрі і ви сильні,
Справі своєму вірні,
Знаємо точно, що без вас,
Все згоріло б за раз.
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Любі рятувальники! Зичимо вам лише успіху на вашому нелегкому шляху. Аби доля всміхалася і менше лих ставалося. Щоб вдома на вас завжди чекала велика родина, а робота дарувала радість та розуміння того, що без вас ми – ніяк!
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Вересень у розпалі – саме час підготуватися до жовтня, який порадує українців величезною кількістю святом. Календар свят жовтня 2022 року доступний на Фактах ICTV.