У 2022 році День Петра та Павла припадає на 29 червня.

Історія свята

Шанування святих апостолів Петра і Павла почалося відразу ж після їх страти. Місце їх поховання було священним для перших християн.

Свято було поширене вже в перші століття християнства. У цей день православна церква прославляє духовну твердість Петра і розум Павла. Оспівує в апостолі Петрі образ того, хто зрікся Господа, а потім покаявся. А в апостолі Павлі – образ того, хто чинив опір проповіді господній, а потім повірив.

На Русі почали святкувати День Петра і Павла після її хрещення.

Традиції та звичаї

У східних регіонах України існував такий звичай на Петра: жінки обідали разом, а потім рвали трави, які мають жовтий колір, і годували ними корів: “щоб жовтим молоко було”.

На Слобожанщині у цей день різали трьох півників і варили борщ у трьох горщиках.

На Петра треба вмиватися з трьох ключів, зустрічати схід сонця і щедро пригощати бідних.

Раніше до цього дня готувалися як до великого свята. Люди білили хати, прибирали у дворі, оздоблювали рушниками стіни.

Також з ранку обов’язково йшли до церкви, а дівчата прикрашали свої голови вінками з польових квітів.

Прикмети

Якщо на Петра один дощ – врожай непоганий, два – добрий, а три – багатий.

Як йде на Петра і Павла дощ, буде гнити картопля.

Як на Петрів день спека, то на Різдво мороз.

Після 12 липня переставала кувати зозуля. Згідно з легендою, птах вкрав у святого Петра одну мандрику і за це був покараний Богом. А якщо кує зозуля й після Петра, то це, за народними віруваннями, віщує нещастя. Мандрика – це страва, яка готується з тіста і сиру саме до цього свята.

Фото: ПЦУ