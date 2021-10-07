Сьогодні, 7 жовтня, в Україні відзначають Міжнародний день листоноші та день поширення інформації про дислексію.

А православні віряни вшановують мученицю Теклу, яка була послідовницею апостола Павла. Вона дожила до 90 років незайманою та зцілювала людей, хоч і зазнала багато страждань за свою святість і чистоту.

У 18 років вона звернулася у християнську віру, усвідомлено ставши нареченою Жениха Небесного.

Християнська віра допомогла Теклі перенести всі страждання і муки від гонителів християн і від чоловіків, які зазіхали на її дівоцтво.

Її намагалися спалити на багатті, але пішов дощ з градом і вогонь згас. Теклу не розшматували й дикі звірі, а лише покірно лизали їй ноги.

В давнину, у День Текли всі співали пісні й веселилися. О півночі запалювали вогонь для того, щоб почати молотити збіжжя.

Сьогодні не можна лаятись та брехати. Потрібно давати милостиню та допомагати нужденним.

Іменини 7 жовтня

Сьогодні свої іменини відзначають: Антон, Владислав, Давид, Дмитро, Семен, Степан, Фекла.

Народні прикмети 7 жовтня:

Світить яскраве сонце – очікуйте різку зміну погоди;

Грім гримить – зима буде теплою.

Багато жолудів – зима буде м’якою, а наступний рік – врожайним.

Великий урожай горобини – взимку буде холодно.

Якщо сьогодні зіграти весілля, то шлюб буде міцним і щасливим.

У цей день: