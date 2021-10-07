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День мучениці Текли та День листоноші: яке свято 7 жовтня

7 Жовтня 2021, 08:53 Андрій Жигайло
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Джерело: Pexels

Сьогодні, 7 жовтня, в Україні відзначають Міжнародний день листоноші та день поширення інформації про дислексію.

А православні віряни вшановують мученицю Теклу, яка була послідовницею апостола Павла. Вона дожила до 90 років незайманою та зцілювала людей, хоч і зазнала багато страждань за свою святість і чистоту.

У 18 років вона звернулася у християнську віру, усвідомлено ставши нареченою Жениха Небесного.

Християнська віра допомогла Теклі перенести всі страждання і муки від гонителів християн і від чоловіків, які зазіхали на її дівоцтво.

Її намагалися спалити на багатті, але пішов дощ з градом і вогонь згас. Теклу не розшматували й дикі звірі, а лише покірно лизали їй ноги.

В давнину, у День Текли всі співали пісні й веселилися. О півночі запалювали вогонь для того, щоб почати молотити збіжжя.

Сьогодні не можна лаятись та брехати. Потрібно давати милостиню та допомагати нужденним.

Іменини 7 жовтня

Сьогодні свої іменини відзначають: Антон, Владислав, Давид, Дмитро, Семен, Степан, Фекла.

Народні прикмети 7 жовтня:

  • Світить яскраве сонце – очікуйте різку зміну погоди;
  • Грім гримить – зима буде теплою.
  • Багато жолудів – зима буде м’якою, а наступний рік – врожайним.
  • Великий урожай горобини – взимку буде холодно.
  • Якщо сьогодні зіграти весілля, то шлюб буде міцним і щасливим.

У цей день: 

  • 1253 — коронація в Дорогичині галицько-волинського князя Данила Романовича;
  • 1913 — Генрі Форд у Детройті презентував конвеєр для виробництва автомобілів;
  • 1943 — Остап Вишня вийшов з ув’язнення у таборах;
  • 1944 — США, СРСР, Велика Британія і Китай домовилися про те, що Лігу Націй замінить Організація Об’єднаних Націй;
  • 1950 — війська ООН увійшли на територію Північної Кореї;
  • 1952 — запатентовано штрих-код;
  • 1959 — радянський супутник Луна-3 зробив перші фото зворотного боку Місяця;
  • 2001 — в небо піднявся перший вертоліт незалежної України — АК1-3;
  • 2006 — вбито російську опозиційну журналістку Анну Політковську.
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Календар , Свято , Укрпошта
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