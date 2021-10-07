Сьогодні, 7 жовтня, в Україні відзначають Міжнародний день листоноші та день поширення інформації про дислексію.
А православні віряни вшановують мученицю Теклу, яка була послідовницею апостола Павла. Вона дожила до 90 років незайманою та зцілювала людей, хоч і зазнала багато страждань за свою святість і чистоту.
У 18 років вона звернулася у християнську віру, усвідомлено ставши нареченою Жениха Небесного.
Християнська віра допомогла Теклі перенести всі страждання і муки від гонителів християн і від чоловіків, які зазіхали на її дівоцтво.
Її намагалися спалити на багатті, але пішов дощ з градом і вогонь згас. Теклу не розшматували й дикі звірі, а лише покірно лизали їй ноги.
В давнину, у День Текли всі співали пісні й веселилися. О півночі запалювали вогонь для того, щоб почати молотити збіжжя.
Сьогодні не можна лаятись та брехати. Потрібно давати милостиню та допомагати нужденним.
Іменини 7 жовтня
Сьогодні свої іменини відзначають: Антон, Владислав, Давид, Дмитро, Семен, Степан, Фекла.
Народні прикмети 7 жовтня:
- Світить яскраве сонце – очікуйте різку зміну погоди;
- Грім гримить – зима буде теплою.
- Багато жолудів – зима буде м’якою, а наступний рік – врожайним.
- Великий урожай горобини – взимку буде холодно.
- Якщо сьогодні зіграти весілля, то шлюб буде міцним і щасливим.
У цей день:
- 1253 — коронація в Дорогичині галицько-волинського князя Данила Романовича;
- 1913 — Генрі Форд у Детройті презентував конвеєр для виробництва автомобілів;
- 1943 — Остап Вишня вийшов з ув’язнення у таборах;
- 1944 — США, СРСР, Велика Британія і Китай домовилися про те, що Лігу Націй замінить Організація Об’єднаних Націй;
- 1950 — війська ООН увійшли на територію Північної Кореї;
- 1952 — запатентовано штрих-код;
- 1959 — радянський супутник Луна-3 зробив перші фото зворотного боку Місяця;
- 2001 — в небо піднявся перший вертоліт незалежної України — АК1-3;
- 2006 — вбито російську опозиційну журналістку Анну Політковську.