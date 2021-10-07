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День мученицы Теклы и День почтальона: какой праздник 7 октября

7 октября 2021, 08:53 Андрій Жигайло
календарь октябрь
Источник: Pexels

Сегодня, 7 октября, в Украине отмечают Международный день почтальона и день распространения информации о дислексии.

А православные верующие почитают мученицу Теклу, которая была последовательницей апостола Павла. Она дожила до 90 лет девственницей и исцеляла людей, хотя и претерпела много страданий за свою святость и чистоту.

В 18 лет она обратилась в христианскую веру, осознанно став невестой Жениха Небесного.

Христианская вера помогла Текле перенести все страдания и муки от гонителей христиан и от мужчин, которые посягали на ее девство.

Ее пытались сжечь на костре, но пошел дождь с градом и огонь погас. Теклу не растерзали дикие звери, а лишь покорно лизали ей ноги.

В древности, в День Теклы все пели песни и веселились. Около полуночи зажигали огонь для того, чтобы начать молотить хлеб.

Сегодня нельзя ругаться и врать. Нужно давать милостыню и помогать нуждающимся.

Именины 7 октября

Сегодня свои именины празднуют: Антон, Владислав, Давид, Дмитрий, Семен, Степан, Фекла.

Народные приметы 7 октября:

  • Светит яркое солнце — ожидайте резкой смены погоды;
  • Гром гремит — зима будет теплой.
  • Много желудей — зима будет мягкой, а следующий год — урожайным.
  • Большой урожай рябины — зимой будет холодно.
  • Если сегодня сыграть свадьбу, то брак будет крепким и счастливым.

В этот день:

  • 1253 — коронация в Дорогичине галицко-волынского князя Даниила Романовича;
  • 1913 — Генри Форд в Детройте представил конвейер для производства автомобилей;
  • 1943 — Остап Вишня вышел из заключения в лагерях;
  • 1944 — США, СССР, Великобритания и Китай договорились о том, что Лигу Наций заменит Организация Объединенных Наций;
  • 1950 — войска ООН вошли на территорию Северной Кореи;
  • 1952 — запатентован штрих-код;
  • 1959 — советский спутник Луна-3 сделал первые фото обратной стороны Луны;
  • 2001 — в небо поднялся первый вертолет независимой Украины — АК1-3;
  • 2006 — убита российская оппозиционную журналистку Анну Политковскую.
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Календар , Свято , Укрпошта
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