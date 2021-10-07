Сегодня, 7 октября, в Украине отмечают Международный день почтальона и день распространения информации о дислексии.

А православные верующие почитают мученицу Теклу, которая была последовательницей апостола Павла. Она дожила до 90 лет девственницей и исцеляла людей, хотя и претерпела много страданий за свою святость и чистоту.

В 18 лет она обратилась в христианскую веру, осознанно став невестой Жениха Небесного.

Христианская вера помогла Текле перенести все страдания и муки от гонителей христиан и от мужчин, которые посягали на ее девство.

Ее пытались сжечь на костре, но пошел дождь с градом и огонь погас. Теклу не растерзали дикие звери, а лишь покорно лизали ей ноги.

В древности, в День Теклы все пели песни и веселились. Около полуночи зажигали огонь для того, чтобы начать молотить хлеб.

Сегодня нельзя ругаться и врать. Нужно давать милостыню и помогать нуждающимся.

Именины 7 октября

Сегодня свои именины празднуют: Антон, Владислав, Давид, Дмитрий, Семен, Степан, Фекла.

Народные приметы 7 октября:

Светит яркое солнце — ожидайте резкой смены погоды;

Гром гремит — зима будет теплой.

Много желудей — зима будет мягкой, а следующий год — урожайным.

Большой урожай рябины — зимой будет холодно.

Если сегодня сыграть свадьбу, то брак будет крепким и счастливым.

В этот день: