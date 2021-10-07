Сегодня, 7 октября, в Украине отмечают Международный день почтальона и день распространения информации о дислексии.
А православные верующие почитают мученицу Теклу, которая была последовательницей апостола Павла. Она дожила до 90 лет девственницей и исцеляла людей, хотя и претерпела много страданий за свою святость и чистоту.
В 18 лет она обратилась в христианскую веру, осознанно став невестой Жениха Небесного.
Христианская вера помогла Текле перенести все страдания и муки от гонителей христиан и от мужчин, которые посягали на ее девство.
Ее пытались сжечь на костре, но пошел дождь с градом и огонь погас. Теклу не растерзали дикие звери, а лишь покорно лизали ей ноги.
В древности, в День Теклы все пели песни и веселились. Около полуночи зажигали огонь для того, чтобы начать молотить хлеб.
Сегодня нельзя ругаться и врать. Нужно давать милостыню и помогать нуждающимся.
Именины 7 октября
Сегодня свои именины празднуют: Антон, Владислав, Давид, Дмитрий, Семен, Степан, Фекла.
Народные приметы 7 октября:
- Светит яркое солнце — ожидайте резкой смены погоды;
- Гром гремит — зима будет теплой.
- Много желудей — зима будет мягкой, а следующий год — урожайным.
- Большой урожай рябины — зимой будет холодно.
- Если сегодня сыграть свадьбу, то брак будет крепким и счастливым.
В этот день:
- 1253 — коронация в Дорогичине галицко-волынского князя Даниила Романовича;
- 1913 — Генри Форд в Детройте представил конвейер для производства автомобилей;
- 1943 — Остап Вишня вышел из заключения в лагерях;
- 1944 — США, СССР, Великобритания и Китай договорились о том, что Лигу Наций заменит Организация Объединенных Наций;
- 1950 — войска ООН вошли на территорию Северной Кореи;
- 1952 — запатентован штрих-код;
- 1959 — советский спутник Луна-3 сделал первые фото обратной стороны Луны;
- 2001 — в небо поднялся первый вертолет независимой Украины — АК1-3;
- 2006 — убита российская оппозиционную журналистку Анну Политковскую.