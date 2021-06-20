Сьогодні, 20 червня, в Україні святкують День медичного працівника. Традиційно цей день відзначають у третю неділю першого місяця літа.

Це професійне свято лікарів, фельдшерів, медсестер, лаборантів, санітарів та інших медпрацівників.

Наразі, в умовах глобальної пандемії коронавірусу, на медпрацівників покладена велика відповідальність. Водночас, рятуючи життя іншим, вони ризикують власним здоров’ям та життям.

Щирі, душевні та прикольні привітання у віршах та СМС з Днем медика – читайте на Фактах ICTV.

З Днем медика – привітання

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Як багато є лікарів хороших,

Таких як ви – на Україні одиниці,

І з року в рік ви знову і знову

Людей рятуєте мов вправна чарівниця.

У День медика бажаю вам усього

Того, що ви бажаєте всім пацієнтам:

Здоров’я, щастя, а поганого – нічого,

Нехай у житті будуть найкращі моменти!

***

День медичного працівника –

Це, справді, свято всенародне.

На честь людей, в чиїх руках

Священне діло, благородне.

Здоров’я нації, народу –

Державна справа нелегка,

Але ця справа звіку-зроду

Є суттю й медпрацівника.

І в день, і в ніч, в мороз і в спеку

Медпрацівник з людьми завжди,

В дорогу ближню чи далеку

Він хворим йде допомогти.

Медпрацівник не Бог – людина,

Але від нього, як від Бога,

Для зцілення украй потрібна

Недужим людям допомога.

І дай нам, Боже, всім надовго

Здорового, безхмарного життя.

Ми людям віддаєм для цього

Свої знання, і сили, й почуття.

***

Медпрацівників сердечно,

Вітаємо з вашим днем!

Нехай здоров’я буде вічним,

А решту – наживемо!

***

Ви життя рятуєте,

Зубки всім пломбуєте,

Лікуєте кожен день,

Кашель, нежить і мігрень,

Допоможете на світ,

Малечі родитися,

І серцю старенькому,

Рівно в грудях битися.

Дай вам Бог за це – здоров’я,

Самим не хворіти,

В радості та добрі, сто років,

Ще людям служити!

***

Квіт добра в медицні не згас,

Лиходії його не осквернять,

Віддаємо Вам шану і честь,

Хто обрав у житті милосердя!

Чиї вміння, знання і талант,

Дарували життям допомогу,

А страшному вирі буття

Божу іскру у нас захищали!

***

У цей день бинта та вати

Вип’ємо спирту, як солдати.

За здоров’я медицини –

Поцілунок замість вакцини!

***

Кажуть, кращий лікар – час.

Сперечатись ніколи.

Тож за кожного із нас!

Вип’ємо – за лікаря!

Щоб ми всі усе могли

Та здоров’я ради,

Людям щоб допомогли

Подолати вади!

Якщо ви хочете привітати медичного працівника не тільки на словах, а й піднести презент, то краще поставитися до цього серйозно. Оригінальні ідеї подарунків на День медика – дивіться на Фактах ICTV.