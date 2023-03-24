24 березня 2023 року в Україні відзначають День майстра манікюру.

Попри те, що свято з’явилось не так давно, доглядати за нігтями почали ще три тисячі років тому.

Наприклад, у Стародавньому Єгипті колір нігтів вказував на суспільне становище. Так, раби могли обирати лише бліді пастельні тони. Клеопатра ж фарбувала свої довгі нігті в теракотовий колір звичайною хною.

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У стародавньому Китаї лак для нігтів готували з воску, яєчних білків, желатину й гуміарабіку. Китаянки шість століть тому фарбували нігті золотою або срібною фарбою.

У давніх культурах існувала легенда, що довгі нігті символізують мудрість і допомагають спілкуватися з божествами.

Чимало повір’їв стосовно нігтів існувало й у Київській Русі. Старожили деяких сіл досі переконані, що стригти нігті треба не інакше, як у четвер.

Найімовірніше, професійне свято майстрів манікюру призначили наприкінці березня тому, що саме з приходом тепла люди найбільше прагнуть чепуритися й доглядати за собою.

Якщо серед ваших знайомих є кого привітати з Днем майстра манікюру 2021, можете скористатися привітаннями в прозі та листівках, які підготували Факти ICTV.

Привітання з Днем майстра манікюру 2023 в прозі

Зі святом, чудова майстрине! Бажаю вдячних клієнтів, цікавих ідей, натхнення, попиту на послуги й гідної оплати праці.

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Вітаю з Днем майстра манікюру! Ти просто чарівниця! Завдяки тобі я не можу натішитися своїми нігтиками. Бажаю, щоб клієнти завжди шикувались у чергу, відгуки про твою роботу були лише найкращими, а заробітки високими! Зичу натхнення, здоров’я, достатньо часу для відпочинку й втілення всіх ідей у життя.

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Із Днем майстра манікюру! Бажаю чудового настрою, достатку, радості й добра!

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Моя чудова майстрине! Дякую тобі за мої доглянуті нігтики! Бажаю, щоб кожен день на роботі дарував лише приємні враження. Хай на твоєму шляху трапляються лише вдячні та приємні клієнти! Здоров’я, натхнення, гарного настрою та достатку!

Привітання з Днем майстра манікюру в листівках

Ідеї весняного манікюру 2023

У весняному манікюрі 2023 популярними є ніжні та яскраві кольори.

Також трендовим весняним манікюром цього року є нігті з квітковими мотивами, які анітрохи не банальні цього сезону.