День Казанской иконы Божией Матери 2022: история и обычаи праздника

4 ноября верующие отмечают День Казанской иконы Божией Матери. Он празднуется два раза в год: в середине лета — 21 июля, и в третий месяц осени.

В эту дату принято ходить в церковь и просить у иконы за себя и близких, помолившись. Также наши предки проводили обряды, в особенности — незамужние девушки, чтобы привлечь женихов. Детальнее об истории праздника и его обычаях — в материале.

День Казанской иконы Божией Матери 2022 — история праздника

Чудотворный образ Казанской иконы Божией Матери хорошо известен в народе и пользуется большой любовью христиан. Считается, что она и творит чудеса, и исцеляет.

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По преданиям, явление иконы состоялось 21 июля 1579 года. Считается, что именно тогда в Казани произошел большой пожар, из-за которого сгорело множество домов, и Богородица трижды являлась девятилетней дочери купца — Матроне, чтобы рассказать о иконе в пепелище одного из домов.

Изначально девочке не верили, однако позже ее мать все-таки решила проверить слова дочери, отправилась в указанное место и нашла святой лик, который никак не пострадал от огня.

Образ перенесли в храм, затем — в собор, где и случилось первое чудо. Во время торжества прозрели слепцы Иосиф и Никита. С тех пор у иконы случалось все больше чудес.

Традиции на День Казанской иконы Божией Матери 2022

Как мы уже писали выше, в этот день следует ходить в храмы и читать молитвы Божией Матери. Просят за здоровье, исцеление от болезней, предохранение от бедствий и пожаров, и за многое другое.

Также считается, что этот день хорош для заключения брака, поэтому многие играют свадьбы.

Если нет дождя, можно прополоть огород и подготовить погреба к хранению овощей. Если есть дождь — тогда в следующем году будет богатый урожай, так считали наши предки.