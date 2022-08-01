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День інкасатора в Україні: найкращі привітання у листівках та СМС

1 Серпня 2022, 07:03
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Сейф

День інкасатора в Україні святкують щорічно 1 серпня. У 2022 році свято припадає на понеділок.

Дата нагадає українцям про цю важливу, але небезпечну професію. Професіонали своєї справи готові до критичних ситуацій, виконуючи важливі завдання.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем інкасатора у листівках та СМС, які порадують навіть на відстані. Теплі слова багатьом з нас просто потрібні, особливо в цей час.

Зараз дивляться

***

З днем ​​інкасатора!
У кишенях гроші щоб водилися,
Щоб ти не тільки їх возив –
У кишеню купюри приземлилися,
Щоб щасливий ти й веселий був!

Инскассатор

***

Інкасатор свою справу знає,
Кожен день і кожну годину
Йому гроші довіряють!
І сьогодні ми в цей час

Від душі вітаєм вас,
І хочемо вам побажати –
Щоб ніколи вам не заважало
Гроші в банки доставляти!

Инскассатор

***

Гроші, гроші, гроші знову –
Ось професії основа!
Інкасатор – цей ти,
Ось професія мрії!

Шкода, що гроші не твої…
Побажати хочу любові,
І удачі всією душею,
Нехай живеться добре!

Инскассатор

***

Робота інкасатора відповідальна та складна.
Тобі, безперечно, витримка хороша потрібна.
Не завадить також бути тямущим, вольовим,
З характером безстрашним і трохи бойовим.

І в тебе чесноти такі точно є,
Не з чуток знаєш ти про силу волі й честь.
Тебе з Днем інкасатора! І просто будь собою!
Бажаю щастя світлого і радості простої!

Инскассатор

***

У День інкасатора я побажаю,
Буднів спокійних і радісних зустрічей,
Світлих посмішок і щастя без краю,
Щоб на роботі нерви берегти,

Нехай кожен день принесе вам достаток,
Нехай вам робота буде до душі,
В житті та вдома буде порядок,
І тачка крута нехай чекає в гаражі.

Инскассатор

***

Останній місяць літа порадує українців величезною кількістю свят. Багато хто відзначатиме свої професійні – від архітекторів до ветеринарів. Ознайомитись із повним календарем свят серпня 2022 року можна на Фактах ICTV.

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