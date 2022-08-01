День інкасатора в Україні святкують щорічно 1 серпня. У 2022 році свято припадає на понеділок.
Дата нагадає українцям про цю важливу, але небезпечну професію. Професіонали своєї справи готові до критичних ситуацій, виконуючи важливі завдання.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем інкасатора у листівках та СМС, які порадують навіть на відстані. Теплі слова багатьом з нас просто потрібні, особливо в цей час.
***
З днем інкасатора!
У кишенях гроші щоб водилися,
Щоб ти не тільки їх возив –
У кишеню купюри приземлилися,
Щоб щасливий ти й веселий був!
***
Інкасатор свою справу знає,
Кожен день і кожну годину
Йому гроші довіряють!
І сьогодні ми в цей час
Від душі вітаєм вас,
І хочемо вам побажати –
Щоб ніколи вам не заважало
Гроші в банки доставляти!
***
Гроші, гроші, гроші знову –
Ось професії основа!
Інкасатор – цей ти,
Ось професія мрії!
Шкода, що гроші не твої…
Побажати хочу любові,
І удачі всією душею,
Нехай живеться добре!
***
Робота інкасатора відповідальна та складна.
Тобі, безперечно, витримка хороша потрібна.
Не завадить також бути тямущим, вольовим,
З характером безстрашним і трохи бойовим.
І в тебе чесноти такі точно є,
Не з чуток знаєш ти про силу волі й честь.
Тебе з Днем інкасатора! І просто будь собою!
Бажаю щастя світлого і радості простої!
***
У День інкасатора я побажаю,
Буднів спокійних і радісних зустрічей,
Світлих посмішок і щастя без краю,
Щоб на роботі нерви берегти,
Нехай кожен день принесе вам достаток,
Нехай вам робота буде до душі,
В житті та вдома буде порядок,
І тачка крута нехай чекає в гаражі.
***
Останній місяць літа порадує українців величезною кількістю свят. Багато хто відзначатиме свої професійні – від архітекторів до ветеринарів. Ознайомитись із повним календарем свят серпня 2022 року можна на Фактах ICTV.