День інкасатора в Україні святкують щорічно 1 серпня. У 2022 році свято припадає на понеділок.

Дата нагадає українцям про цю важливу, але небезпечну професію. Професіонали своєї справи готові до критичних ситуацій, виконуючи важливі завдання.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем інкасатора у листівках та СМС, які порадують навіть на відстані. Теплі слова багатьом з нас просто потрібні, особливо в цей час.

Зараз дивляться

***

З днем ​​інкасатора!

У кишенях гроші щоб водилися,

Щоб ти не тільки їх возив –

У кишеню купюри приземлилися,

Щоб щасливий ти й веселий був!

***

Інкасатор свою справу знає,

Кожен день і кожну годину

Йому гроші довіряють!

І сьогодні ми в цей час

Від душі вітаєм вас,

І хочемо вам побажати –

Щоб ніколи вам не заважало

Гроші в банки доставляти!

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Гроші, гроші, гроші знову –

Ось професії основа!

Інкасатор – цей ти,

Ось професія мрії!

Шкода, що гроші не твої…

Побажати хочу любові,

І удачі всією душею,

Нехай живеться добре!

***

Робота інкасатора відповідальна та складна.

Тобі, безперечно, витримка хороша потрібна.

Не завадить також бути тямущим, вольовим,

З характером безстрашним і трохи бойовим.

І в тебе чесноти такі точно є,

Не з чуток знаєш ти про силу волі й честь.

Тебе з Днем інкасатора! І просто будь собою!

Бажаю щастя світлого і радості простої!

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У День інкасатора я побажаю,

Буднів спокійних і радісних зустрічей,

Світлих посмішок і щастя без краю,

Щоб на роботі нерви берегти,

Нехай кожен день принесе вам достаток,

Нехай вам робота буде до душі,

В житті та вдома буде порядок,

І тачка крута нехай чекає в гаражі.

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Останній місяць літа порадує українців величезною кількістю свят. Багато хто відзначатиме свої професійні – від архітекторів до ветеринарів. Ознайомитись із повним календарем свят серпня 2022 року можна на Фактах ICTV.